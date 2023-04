Kräutermedizin: Diese Balkon-Kräuter wirken Wunder

Am Balkon angebaute Kräuter sind nicht nur für das Auge ansprechend, sie haben sogar auch einen medizinischen Nutzen.

Nur zwei Stunden pro Woche im Grünen können sich positiv auf die Gesundheit auswirken – „Vitamin G“ kriegt man sogar, wenn man sich in einem „grünen Balkon“ aufhält. Pflanzt man dort auch Küchenkräuter, verleiht man der Terrasse nicht nur Frühlings-Flair, sondern kann darüber hinaus auch gängige Alltagsbeschwerden lindern.

Die fünf besten Balkonkräuter

28.000 heilsame Pflanzen kennt man heute und 100.000 natürliche Wirkstoffe konnten bisher entschlüsselt werden. Baut man am Balkon Minze, Salbei, Rosmarin, Zitronenmelisse und Lavendel an, hat man schon eine kleine, natürliche Hausapotheke z. B. gegen Kopfschmerzen, Stress, Entzündungen und Co.

Minze

Wirkung:

Die Blätter und Blüten der Pfefferminze wirken antioxidativ, antiseptisch, beruhigend, blähungstreibend, durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, galletreibend, krampflösend und kühlend. Zum Einsatz kommt das Kraut hauptsächlich bei Magen-Darm-Beschwerden, doch es hilft auch als Haarspülung gegen schuppige Kopfhaut.

Spülung gegen Schuppen:

3 EL frische Blätter mit 1 l kochendem Wasser übergießen und den Aufguss 10 Min. abgedeckt ziehen lassen. Danach abseihen und auf Körpertemperatur abkühlen lassen. Die Haare gründlich damit spülen, dann mit einem Handtuch auf dem Kopf 15 Min. einwirken lassen und je nach Bedarf wiederholen.

Salbei

Wirkung:

Salbeiblätter wirken antibakteriell, antimykotisch, antiviral, antioxidativ, zusammenziehend, entzündungshemmend und schweißhemmend.

Salbeikompresse Bei Bindehautentzündung:

1 TL getrockneten Salbei mit 150 ml kochendem Wasser übergießen und den Aufguss 10 Min. abgedeckt ziehen lassen. Um alle Teereste zu entfernen, durch einen Kaffeefilter abgießen und im Kühlschrank abkühlen lassen. Ein sauberes Wattepad zuerst in den Salbeiaufguss tunken und danach für etwa 15 Min. auf das Auge legen. Die Kompresse alle 5 Min. erneuern und die Prozedur zwei- bis dreimal täglich für 2–3 Tage wiederholen.

Rosmarin

Wirkung:

Die Blätter und das daraus gewonnene ätherische Öl des Rosmarins wirken tonisierend, durchblutungsfördernd, spasmolytisch (krampflösend), choleretisch (galleflussfördernd), antihepatotoxisch (gegen Lebergifte wirksam), leicht antiviral und antibakteriell. Durch die Einnahme von Rosmarin kann man die Gedächtnisleistung verbessern und einen niedrigen Blutdruck regulieren. Außerdem hilft das Kraut bei Migräne.

Rosmarin-Tee bei Migräne:

1 TL getrocknete oder

2 TL frische Rosmarinblätter mit 150 ml kochendem Wasser abgedeckt 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Danach schluckweise trinken (bis zu drei Tassen täglich), bis die Migräne vorbei ist.

Zitronen-Melisse

Wirkung:

Aufgrund des frischen Zitronenaromas wird dieses Heilkraut „Zitronenmelisse“ genannt. Beliebt ist sie wegen ihres Geschmacks zudem als Küchenkraut. Sie hellt die Stimmung auf, entspannt, fördert das Gedächtnis sowie die Konzentration und ist daher das perfekte Anti-Stress-Kraut. Die Melisse lindert sogar nervös bedingte Magenbeschwerden.

Tee-Rezept:

2 gehäufte TL Melissenblätter mit 150 ml heißem Wasser überbrühen, zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen.

Lavendel

Wirkung:

Lavendelblüten wirken angstlösend, antimikrobiell, anti­depressiv, durchblutungsfördernd, entblähend, insektizid, krampflösend, kreislaufanregend, nervenschützend, schmerzlindernd und verdauungsfördernd. Sie wirken beruhigend auf das Zentralnervensystem und helfen daher u.a. bei Stress und Schlafstörungen.

Lavendelkräuterkissen für einen guten Schlaf:

6 EL getrocknete Lavendelblüten in eine kleine Kissenhülle aus Leinen oder Baumwolle (12 x 12 cm) füllen und die Naht verschließen. Das fertige Kisschen neben den Kopf legen. Durch die Körperwärme entweichen die ätherischen Öle und sorgen für einen erholsamen Schlaf. Das Kissen nach ungefähr einem Jahr erneuern.

Beruhigendes Vollbad mit Lavendelblüten:

100 Gramm Lavendelblüten mit zwei Liter heißem Wasser übergießen und den Sud fünf Minuten ziehen lassen. Dann abseihen und diese Zubereitung ins Vollbad geben.