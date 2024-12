× Diese Geheimzutat macht Ihre Bolognese tausendmal besser

Nicht wegwerfen! Wie Sie gebrauchte Teebeutel wiederverwenden können In der kalten Jahreszeit gibt es kaum etwas Schöneres als eine wärmende Tasse Tee. Doch sobald der Teebeutel seinen Zweck erfüllt hat, wandert er meist direkt in den Müll. Dabei ist das viel zu schade, denn mit gebrauchten Teebeuteln kann man noch so einiges anstellen.