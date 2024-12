Laut Reddit: Das beste "keine Lust zu kochen"-Rezept

Nach einem langen Arbeitstag muss es in der Küche einfach schnell gehen. Für solche Tage hat die Reddit-Community das beste Quickie-Rezept parat.

Ein langer Arbeitstag, schlechtes Wetter und dröhnende Kopfschmerzen – an solchen Tagen sehnt man sich nach allem, nur nicht nach stundenlangem Kochen in der Küche. Viele greifen in solchen (Not-)Situationen daher zur Liefer-App, doch das wird auf Dauer teuer und ist selten die gesündeste Wahl.

Schnelle Küche für stressige Tage

Zum Glück gibt es einfache und schnelle Alternativen, die nicht nur gut schmecken, sondern auch ein paar Vitamine auf den Teller bringen. Eine derzeit besonders beliebte Idee stammt aus einem Reddit-Thread mit der Frage: „Was kocht ihr, wenn ihr keine Lust auf Kochen habt?“ Unter den Antworten wie Tiefkühlpizza oder belegtem Brot sticht ein Rezept mit zahlreichen Likes hervor, das im Handumdrehen zubereitet ist: Nudeln mit Spinat.

Das beste "keine Lust zu kochen"-Rezept

Das Beste daran? Mit wenigen Zutaten, die man oft schon zu Hause hat, wird aus der Notlösung eine überraschend raffinierte Mahlzeit. Tiefkühl-Spinat sorgt für einen kleinen Vitamin-Kick, und durch Toppings wie frischen Basilikum, Pinienkerne oder Parmesan wird das Gericht nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch aufgewertet.

Rezept: Pasta mit Spinat (für 2 Personen)

Zutaten:

250 g Nudeln nach Wahl

450 g Tiefkühl-Spinat

100 ml Sahne oder ein Esslöffel Mascarpone

Parmesan nach Belieben

Pinienkerne (optional, geröstet)

Frischer Basilikum

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Nudeln nach Packungsanweisung in Salzwasser kochen und etwas Nudelwasser aufbewahren. Den Tiefkühl-Spinat in einem separaten Topf erwärmen, bis er vollständig aufgetaut und cremig ist. Die Nudeln zusammen mit einem Schuss Nudelwasser zum Spinat geben und gut vermischen. Kurz auf niedriger Hitze köcheln lassen. Sahne oder Mascarpone einrühren, bis die Soße schön cremig ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Pasta auf Teller verteilen und mit frisch geriebenem Parmesan, gerösteten Pinienkernen und Basilikum garnieren.

Mit diesem einfachen Gericht ist der Feierabend gerettet – ohne Stress, ohne Liefer-App und mit dem guten Gefühl, selbst gekocht zu haben.