Kalorientabelle: So viel Kalorien haben Weihnachtskekse

Weihnachtskekse sehen unschuldig aus, aber die kleinen Dinger haben es in sich. Ein paar Vanillekipferl, 3 Linzer Augen, hier und da noch Marzipankartoffeln – da kommt einiges an Kalorien zusammen. Verzichten sollte man deshalb nicht. Es reicht schon, auf die Menge zu achten.

Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtskekse? Na, geh. Darum soll es hier wirklich nicht gehen. Die Weihnachtsschlemmerei gehört, neben „Last Christmas“ und „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“, einfach zum vorweihnachtlichen Repertoire. Leider sind die süßen Leckereien richtige Kalorienbomben. Bevor wir uns aber vor der Zahl auf der Waage fürchten, reicht es auch, einfach nur ein wenig achtsamer zum Keksteller zuzugreifen, denn nicht alle Kekse haben gleich viele Kalorien. Zum Glück kann man also mit der Menge den Kalorieninput ganz gezielt steuern. Damit also nicht irgendwann das schlechte Gewissen kickt, haben wir eine kleine Vergleichstabelle, die einen Überblick über die Kalorien gibt.

Kalorienbilanz

Um also eine Gewichtszunahme zu vermeiden, sollte man also nur darauf achten, nicht mehr Kalorien zu sich zu nehmen, als man täglich verbrennt. Bei Frauen beträgt der Energiebedarf etwa 1.700 bis 1.900 Kilokalorien (kcal) und bei Männern 2.100 bis 2.400 Kilokalorien (kcal). Diese Zahlen gelten als Anhaltspunkt für Personen mit wenig Bewegung, die etwa einen sitzenden Bürojob haben. Der Kalorienbedarf steigt selbstverständlich bei höherer körperlicher Aktivität in Job und Freizeit.

Bei einem Tagesumsatz von 1.800 kcal bietet es sich an, drei ausgewogene, sättigende Mahlzeiten einzuplanen, die zusammen etwa 1.300 kcal ausmachen. So bleiben noch 500 kcal übrig – perfekt für kleine Leckereien aus der Keksdose. ????

Weihnachtskekse in der Kalorientabelle

Jetzt wo wir die Basics geklärt haben, kommen wir zu den Kalorien der unterschiedlichen Weihnachtskekse.

Kekse 1 Stück 100g Vanillekipferl 50–60 kcal 450–500 kcal Zimtsterne 45–55 kcal 420–480 kcal Baumkuchen 200–230 kcal 400–450 kcal Linzer Augen 80–100 kcal 450–500 kcal Kokosmakronen 35–50 kcal 400–450 kcal Buttergebäck bzw. Mürbteig 40–60 kcal 450–500 kcal Marzipankartoffeln 30–40 kcal 450–480 kcal Lebkuchen 80–120 kcal 350–400 kcal Spekulatius 50–70 kcal 430–480 kcal Rumkugeln 70–120 kcal 450–550 kcal Dominosteine 70–80 kcal 350–400 kcal

Ganz einfach auf die Menge achten, schon ist das Problem gelöst und die Angst vor der Waage hat sich erledigt.