× Frühling auf zwei Rädern: Die schönsten Radtouren durch Österreich 2025

In Österreich beginnt jetzt die schönste Zeit für ausgedehnte Radtouren. Ob gemütlicher Genussradler oder sportlicher Abenteurer – hier kommen die schönsten Frühlings-Radtouren des Landes.

Wenn die ersten Sonnenstrahlen die Alpen zum Glitzern bringen und die Wiesen in saftigem Grün leuchten – dann ist Radl-Zeit! Der Frühling in Österreich ist wie gemacht für unvergessliche Touren durch Seenlandschaften, Weingärten, entlang geschichtsträchtiger Flüsse und durch beeindruckende Naturkulissen. Entdecken Sie hier die sieben schönsten Frühlings-Radtouren 2025.

© Getty Images ×

1. Donauradweg

Kaum eine Radroute in Europa ist so bekannt und beliebt wie der Donauradweg. Zwischen Passau und Wien entfaltet sich ein wahres Natur- und Kulturerlebnis: majestätische Flusslandschaften, barocke Klöster, romantische Dörfer und weltberühmte Weingebiete wie die Wachau. Der Weg ist perfekt ausgebaut und ideal für entspannte Etappenfahrten mit Stopps in urigen Heurigen oder charmanten Gasthöfen. Besonders im Frühling entfaltet die Region ihre volle Pracht: blühende Obstbäume in der Wachau, frische Luft entlang des Stroms und ideale Temperaturen für ausgedehnte Etappen.

2. Iron Curtain Trail

Wenn Sie Radfahren mit historischem Tiefgang verbinden möchten, ist der Iron Curtain Trail in Niederösterreich genau das Richtige. Der Radweg folgt der ehemaligen Grenze zwischen Ost und West – heute ein stiller, landschaftlich reizvoller Korridor durch Felder, Auen, Weingärten und kleine Orte mit bewegter Vergangenheit. Entlang der Strecke finden sich eindrucksvolle Gedenkstätten, Museen und eine traumhafte Landschaft.

3. Salzburger Seenradweg

© Getty Images ×

Die Seenradweg-Tour im Salzkammergut führt durch eine der schönsten Regionen Österreichs – und das ganz ohne sportliche Höchstleistungen. Auf rund 180 Kilometern entdecken Sie acht der bekanntesten Seen der Region, darunter der Wolfgangsee, der Mondsee und der Fuschlsee. Die Route bietet nicht nur herrliche Aussichten auf glitzerndes Wasser und schneebedeckte Gipfel, sondern auch charmante Orte, traditionelle Gasthäuser und zahlreiche Möglichkeiten für entspannte Pausen am Wasser.

4. Weinland Steiermark Radtour

Wer gerne guten Wein trinkt und dabei durch sanfte Hügel und idyllische Weinorte radelt, wird die Weinland Steiermark Radtour lieben. Im Frühling zeigt sich die Steiermark von ihrer charmantesten Seite: junge Triebe an den Reben, frische Buschenschank-Kost und überall das Gefühl, dass hier der Süden beginnt. Ein E-Bike ist auf den hügeligen Abschnitten empfehlenswert – oder man plant genügend Zeit für ausgedehnte Pausen mit Panoramablick ein.

5. Neusiedlersee Radweg

Flach, weit, sonnenverwöhnt: Der Neusiedlersee Radweg ist ein Paradies für gemütliche Radfahrer und Naturbegeisterte. Der rund 120 Kilometer lange Rundkurs führt Sie durch den Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, vorbei an salzigen Lacken, durch romantische Weindörfer und bis ins benachbarte Ungarn. Die Strecke ist flach, gut beschildert und hervorragend für Familien sowie Genießer geeignet. Besonders im Frühling zeigt sich die Region von ihrer schönsten Seite: Störche kehren aus dem Süden zurück, Weinstöcke beginnen zu treiben und die pannonische Landschaft erblüht.

6. Alpe Adria Radweg

© Getty Images ×

Für alle, die das Abenteuer suchen: Der Alpe Adria Radweg startet in Salzburg und führt quer über die Alpen bis an die italienische Adria. Natürlich braucht man für die ganze Strecke etwas mehr Zeit – aber schon einzelne Etappen sind im Frühling ein echtes Erlebnis. Die Mischung aus alpinem Panorama, mediterranem Flair und perfekter Infrastruktur macht diesen Weg zu einem Highlight der Extraklasse.

7. Carinthian Lakes Tour

Die „Carinthian Lakes“-Tour verbindet Kärntens schönste Seen auf einer malerischen Strecke: Wörthersee, Faaker See, Ossiacher See und viele mehr. Das milde Klima sorgt schon früh im Jahr für perfekte Bedingungen, und die gut ausgebauten Radwege führen durch eine Landschaft, die zum Staunen und Genießen einlädt. Bonus: Manche Seen sind im späten Frühling schon angenehm zum Reinspringen!