Nach tödlicher Attacke: Linzer Ordnungsdienst kontrolliert Hundehalter

Auf Spielplätzen, Parkplätzen und Hundeverbotszone wird jetzt verstärkt kontrollieren.

Linz. Ausgelöst durch den tragischen Vorfall mit einem tödlichen Hundebiss in OÖ führt der Linzer Ordnungsdienst nun verstärkte Kontrollen nach dem Oö. Hundehaltegesetz durch. Wurde bisher bereits routinemäßig die Leinen- und Maulkorbpflicht im Stadtgebiet überwacht, so werden nunmehr die Schwerpunkte besonders auf Parkanlagen, Kinderspielplätze und Hundeverbotszonen gelegt. "Die Sicherheit der Linzer Bürger ist mir in diesem Zusammenhang ein großes Anliegen. Die meisten Hundebesitzer halten sich vorbildlich an die Regeln. Es gibt aber leider immer wieder auch uneinsichtige Halter und das ist nicht zu tolerieren. Es geht uns nicht darum, Strafen zu verhängen, sondern besonders an die Vernunft und das Verständnis aller Hundehalter zu appellieren", sagt Michael Raml.