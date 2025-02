Oststeiermark: Die Apfelblüte prägt den Frühling

Im Garten Österreichs. Vom Almen- bis zum Apfelland, von der Region Joglland-Waldheimat bis zum Naturpark Pöllau – im Frühling zeigt sich die Oststeiermark von ihrer zauberhaftesten Seite. Kommen Sie mit uns auf Entdeckungstour…

Das oststeirische Hügelland bietet viele Möglichkeiten für Aktiv-Urlauber – vom Wandern über Almen bis zum Heißluftballonfahren.

Ausblick auf Pöllauberg © pixelmaker.at ×

In der Erlebnisregion Oststeiermark wird die Natur im Einklang mit den Jahreszeiten aktiv erlebt. Ein Urlaub im „Garten Österreichs“ verspricht einzigartige Feste, die es nur hier gibt. Ein hervorragend ausgebautes Netz aus Rad- und Wanderwegen lädt zu Entdeckungen ein, während kulinarische Pausen bei Bauernhöfen oder Buschenschänken für Genuss sorgen. Zwei Naturparke – das Almenland und das Pöllauer Tal – begeistern mit grünen Almen und Streuobstwiesen. Die waldreiche Region Joglland-Waldheimat, das ApfelLand-Stubenbergsee, idyllische Flusslandschaften von St. Ruprecht an der Raab bis zur Lafnitz, die malerischen Weingärten von Gleisdorf bis Hartberg mit ihrer historischen Altstadt sowie der Kräuterduft des Wechsellands machen diese Region unverwechselbar.

Wanderparadies Teichalm © Berghofer ×

Naturpark Almenland

In der malerischen Region rund um Teichalm und Sommeralm wartet ein wahres Almjuwel auf Natur- und Wanderfreunde: 125 zusammenhängende Einzelalmen bilden das größte bewirtschaftete Almgebiet Europas. Hier können Sie die frische Almluft in vollen Zügen genießen.

Für Wanderliebhaber gibt es zahlreiche Touren in allen Schwierigkeitsgraden – wie etwa den abwechslungsreichen Familien-Wanderweg durch die atemberaubende Raabklamm. Auf 17 Kilometern erleben Sie bizarre Felsformationen und wandern durch Österreichs längste durchgehende Klamm. Auch der Kirchkogl bei Pernegg gehören wie die Raabklamm zum Natura-2000-Schutzgebiet und bieten unvergessliche Naturerlebnisse.

Das wahre Herzstück des Naturparks Almenland ist jedoch der Teichalmsee auf 1.200 Metern Höhe. Dieser idyllische Moorsee zieht im Frühjahr zahlreiche Besucher an – mit Einkehrmöglichkeiten und sogar einem Tretboot-Verleih.

Ein absolutes Highlight im Frühling sind die Löwenzahn-Tage von 1. bis 11. Mai. Unter dem Motto „frühlingsfrische Kulinarik“ verwöhnen die Almenland-Wirte mit kreativen Gerichten aus Frühlingskräutern – von Löwenzahnknödeln bis zu Löwenzahn-Honigparfait. Ein Genuss für alle Sinne!

Sanft schwebt man über das Hügelland © Ballonhotel Thaller ×

Ballonfahren & Golf

Die Oststeiermark hat weit mehr zu bieten als Wandern, Radfahren und Wasserspaß! Wer das Land einmal aus einer anderen Perspektive erleben möchte, sollte eine Fahrt im Heißluftballon wagen – ein wahrlich unvergessliches Abenteuer in 2.000 Metern Höhe über das malerische Hügelland. Es zählt zu einem der letzten großen Abenteuer unserer Zeit. Inmitten bunter Obstgärten und sanfter Hügel liegt das Ballonhotel von Familie Thaller, die sich neben einem vielfältigen Urlaubsangebot für Familien auf das Ballonfahren (von März bis November) spezialisiert hat. Mit Pilot Adi Thaler geht’s zu Sonnenaufgang zum Startplatz hinter dem Ballonhotel, wo dieser gemeinsam mit den Passagieren (2 bis 12 Personen) aufgerüstet wird, bevor man in den Korb steigt und zu einer 90-minütigen Ballonfahrt abhebt – der Wind gibt die Richtung vor. Den krönenden Abschluss bildet die Ballonfahrertaufe, bei der die Passagiere mit Taufurkunde in den Adelsstand erhoben werden – ihre ReiseLust-Redakteurin darf sich jetzt „Gräfin Irene sanft entschwebende Edle der Lüfte – Hoch über dem Hartberger Land“ nennen.

In der Oststeiermark gibt es gleich zwei Golfplätze: Der 18-Loch Almenland Golfplatz zwischen Passail und Fladnitz/Teichalm ist bekannt für seinen atemberaubenden Panoramablick auf den Schöckl. Hier gibt es auch eine Driving-Ranche mit Ballautomat und der Golfplatz Gut-Freiberg liegt direkt hinter dem gleichnamigen Schloss: Der 18-Loch-Kurs wird rundum von Wald begleitet, und einige Teiche mischen sich ins Spiel ein.

Pretul. Auf die Alpe führt eine Panorama-Mautstraße. © Harry Schiffer ×

Joglland

Der malerische Almgarten der Oststeiermark, der sich über die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld und Weiz erstreckt, erwacht im Frühling zu neuem Leben und lockt die ersten Wanderer in seine idyllische Natur. Ein besonderer Geheimtipp liegt an der Blumenstraße: das charmante Waldbach-Mönichwald. Von hier aus startet eine der schönsten Wanderungen im Joglland-Waldheimat, die Sie bis auf den 1.743 Meter hohen Gipfel des Hochwechsels führt. Ein unvergessliches Erlebnis für alle, die die Schönheit der Oststeiermark hautnah erleben möchten! Man muss nicht gut zu Fuß zu sein, um die schöne Aussicht zu genießen, denn auf Hochwechsel, Stuhleck (1.782 m) und Pretul (1.656 m) wie auch auf die Wildwiese und den Masenberg führen Panoramastraßen (Maut!).

Picknick unter blühenden Apfelbäumen © Steiermark Tourismus/ikarus.cc ×

Steirische Apfelstraße

Sie führt auf 25 Kilometern unweit von Weiz durch St. Ruprecht an der Raab mitten durch das ApfelLand und zählt zu den bekanntesten Themenstraßen der Steiermark. Über eine halbe Million Obstbäume im größten Apfelanbaugebiet Österreichs kann man hier entdecken. Am schönsten ist es etwa ab Mitte April, dann verwandelt sich die Steirische Apfelstraße in ein duftendes Blütenmeer, wenn alle Apfelbäume in zartem Rosa und Weiß erblühen. Gefeiert wird die Apfelblüte mit einem eigenen Fest am 27. April im Hochgartl im Apfeldorf Puch bei Weiz.

Freizeitparadies. Der Stubenbergsee, dessen Ufer zur Gänze unverbaut sind, zieht mit seinem 3 km langen Rundweg Läufer, Skater und Nordicwalker an. Mit einem Elektroschiff (max. 60 Pers.) kann man bei einer einstündigen Rundfahrt das Ufer vom See aus betrachten und erfährt dabei Informatives über die Region rund um den See. Darüber hinaus bieten zwei Freizeitparks Spiel und Spaß für Jung und Alt. Kletterpark, Segway-Verleih und Tretboote können auch außerhalb der Badesaison genutzt werden. Beim Freibad reihen sich Restaurants und Kioske aneinander, die vom gehobenen Abendessen bis zum schnellen Imbiss alle kulinarischen Bedürfnisse befriedigen.



Die besten Tipps für Ihren Oststeiermark-Urlaub

Schlafen

Almwellness Pierer****S/Teichalm. Familiengeführtes Hotel mit ländlich modern eingerichteten Zimmern. 5.000 m2 großes Almspa mit Infinitypool und Panoramapool, Whirlpools und Saunalandschaft. Gourmet-Küche. DZ „Alm pur“ mit VP für 2 Pers. 450 Euro/Nacht.

www.hotel-pierer.at

Retter Bio-Natur-Resort****S/Pöllauberg. Das Bio-Konferenz-und Wellnesshotel im Herzen des Naturparks Pöllauer Tal bietet elegante Zimmer mit extra langen Betten. Adults only-Spa mit 25 m langem Sportpool. Hauben-Küche, zubereitet mit saisonalen Bio-Lebensmitteln. 1 N im Wald-Wiesenzimmer inkl. Allzeit-Bio-Genuss für 2 Pers. ab 474 Euro. www.retter.at

Joglland Hotel Prettenhofer***/Wenigzell. Familiengeführtes Hotel. Zimmer mit gehobener Ausstattung. Spa mit Innenpool und Sauna. Im À-la-carte-Restaurant wird man mit monatlich wechselnden Sternzeichenmenüs verwöhnt. 1 N im Blumenzimmer inkl. Wohlfühl- Pension pro Person ab 110 Euro.

www.jogllandhotel.at

Der Almblick****/Feistritz. Gemütliche, klassisch eingerichtete Zimmer. Im Panorama-Restaurant serviert man regionale Küche. Panorama-Spa mit Indoor-Infinitypool. Package „herzerlhüpfen“: 3 N mit Frühstück, Mittagssnack und Abendessen inkl. Massage ab 376 Euro p. P. www.almblick.at

Der WIlDe eDer****/St. Kathrein am Offenegg. Idyllisches Haus mit traumhaftem Blick auf das Almenland. Hier kochen Stefan Eder und Pâtisserie-Weltmeisterin Eveline Wild groß auf! Entspannung garantiert das WILD-Kräuter-Spa mit Saunawelt und Panoramapool. 2 N inkl. Genießerpension für 2 Pers. ab 802 Euro. www.der-wilde-eder.at

Ballonhotel Thaller****/Kaindorf bei Hartberg. Inmitten bunter Obstgärten liegt das familiengeführte Hotel, Mitglied der family austria Hotels & Appartements, das auf Ballonfahrten spezialisiert ist. Fahrradverleih. Apfel-Spa mit solarbeheiztem Outdoor-Pool. Wellness-Angebote für 2 N im DZ inkl. HP und Ballonfahrt ab 394 Euro/Pers. https://ballonhotel.at/

Essen &TrinkenTeichwirt/Teichalm. Gemütlicher Almgasthof mit Kaminstube. Das Wirtshaus wurde bereits 1798 erbaut. Serviert werden regionale Spezialitäten – Fleisch vom ALMO-Ochsen. Sonnenterrasse.www.teichwirt.atò Gruber Seerestaurant/Stubenberg am See. Kulinarisch verwöhnt wird man mit gutbürgerlicher Küche und Pizza-Variationen. Zur Jause serviert man Kaffeespezialitäten und hausgemachte Kuchen. Probieren Sie die Kardinalschnitte. Gemütliche Sonnenterrasse.www.seepension-gruber.atSeegasthof Breineder/Mönichwald. Im Seegasthof, zu dem auch ein Wintergarten und eine Seeterrasse gehören, serviert man steirische Köstlichkeiten. Im Vinzenz, dem zweiten Lokal, direkt am Seeufer, gibt‘s Snacks, Cocktails, Pizza, Burger und Salate. www.breineder.atErlebenBlütenfest. Am 27. April wird ab 10.30 Uhr im Hochgartl im Apfeldorf Puch bei Weiz die Apfelblüte mit kulinarischen Schmankerln und Live-Musik gefeiert. www.apfelstrasse.atOrgelwandern. Der Weg führt durch das Pöllautal von renovierter Kirche zu Kirche. Begleiter auf der Tour ist die kostenlose App „Hearonymus“ – lauschen Sie den Glocken und Orgeln der verschiedenen Kirchen.