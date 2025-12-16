Das isst Österreich zu Weihnachten: Große Unterschiede in den Bundesländern

Wenn es darum geht, was am 24. Dezember auf den Tisch kommt, gibt es große regionale Unterschiede.

In einer Woche ist Weihnachten! Damit stellt sich die Frage: Was essen wir hierzulande eigentlich zu Heiligabend? Das Weihnachtsessen hat in Österreich Tradition. Doch was aufgetischt wird, unterscheidet sich je nach Bundesland. In einer aktuellen Studie von iglo geben 43 Prozent der Österreicher an, dass sie am 24. Dezember immer ein besonderes Gericht auftischen, weitere 28 Prozent haben grundsätzlich eine traditionelle Speise, die aber auch einmal gewechselt werden darf.

© Getty Images

Am beliebtesten sind Raclette, Kalte Platte & Suppe

Wer selbst noch keine Idee hat, findet vielleicht unter den beliebtesten Gerichten eine Anregung für das eigene Festmahl. Am häufigsten kommen am Heiligen Abend Raclette (24 Prozent), Kalte Platte (20 Prozent) sowie beinahe gleichauf Suppe (15 Prozent) und Bratwürstel (14 Prozent) auf den Tisch. Auch Fondue (11 Prozent), Gans (10 Prozent), Karpfen und Lachs (je 9 Prozent) finden sich häufig.

© Getty Images

Geschmäcker in den Bundesländern sind sehr unterschiedlich

Besonders auffällig sind die großen regionalen Unterschiede bei den beliebtesten Gerichten. So hat der Karpfen im Osten (Wien und Burgenland) Tradition. In Kärnten sind Kochwürstel mit Sauerkraut am weitesten verbreitet, in Vorarlberg das Raclette. In Salzburg gibt es besonders oft Suppe und in Oberösterreich sind Bratwürstel eng mit Weihnachten verbunden.

Wien NÖ Bgld Stmk Ktn OÖ Sbg Tirol Vgb 1 Karpfen Gans Karpfen Raclette Kochwürstel mit Sauerkraut Bratwürstel Suppe Kalte Platte Raclette 2 Kalte Platte / Suppe Kalte Platte Kalte Platte Kalte Platte Raclette Raclette Raclette Suppe Fondue 3 Gans Raclette Lachs / Raclette Fondue Bratwürstel Kalte Platte Kalte Platte Raclette Bratwürstel

Jüngere Personen und Familien sind besonders traditionell

Vor allem die unter 30-Jährigen (55 Prozent) sowie Haushalte mit Kindern (52 Prozent) und Familien mit drei oder mehr Personen (54 Prozent) sind besonders traditionell, wenn es um das Weihnachtsgericht geht. Am wenigsten Tradition hat eine besondere Speise bei Alleinlebenden (31 Prozent). Im Bundesländervergleich hat man in Salzburg (54 Prozent), im Burgenland (53 Prozent) und in Vorarlberg (51 Prozent) die größten Chancen, jedes Weihnachten in den Genuss des gleichen Gerichts zu kommen.