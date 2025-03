Verletztes Habichtskauz-Weibchen wieder in Freiheit

Der Habichtskauz ist 70 Zentimeter groß und ein besonders schönes Exemplar.

Ktn. Der Habichtskauz galt in Kärnten lange Zeit als ausgestorben. Mittlerweile sind auch hierzulande wieder einige Brutpaare zu finden. Vor kurzem wurde ein verletzter Habichtskauz in die Adlerarena Landskron in Villach gebracht. Franz Schüttelkopf pflegte das Weibchen, das zwei, drei Tage nichts gefressen hat. Der Greifvogel hat unliebsame Bekanntschaft mit einem Auto gemacht und musste auf Knochenbrüche hin untersucht werden. Zuerst war der Habicht benommen und musste Infusionen für den Flüssigkeitshaushalt erhalten. Das genesene Weibchen konnte nach zehn Tagen in sein angestammtes Revier zurückgebracht werden. "Es war ein bewegender Moment," so Schüttelkopf.