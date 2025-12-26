Alles zu oe24VIP
Held am Christtag: 40-Jähriger löscht Autobrand
Held am Christtag: 40-Jähriger löscht Autobrand

26.12.25, 14:35
Er bemerkte den Brand, schnappte sich den Feuerlöscher und löschte den Brand. 

Ein 40-jähriger Mann hat am Christtag in Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung) durch rasches Eingreifen Schlimmeres verhindert.

Von seinem Ferienhaus aus bemerkte er Rauch, der aus einem Auto auf der B126 aufstieg. Der Lenker hatte das Fahrzeug bei einer Bushaltestelle angehalten, nachdem während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum aufgetreten war. Bereits kurze Zeit später schlugen Flammen hervor. Der Anrainer griff sofort zu seinem Feuerlöscher und lief zur Unfallstelle. Dort half er zunächst der Frau und den Kindern aus dem Wagen und löschte anschließend den Brand. Danach versorgte er die Familie mit Getränken und Snacks und organisierte das Abschleppen. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand.

