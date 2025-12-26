Altjahrverbrennen in Obertraun

Ein Lagerfeuer mit Würstelgrillen lockt auch die Kinder.

Zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel verabschieden sich Einheimische und Gäste in Obertraun mit einem besonderen Brauch vom alten Jahr.

Kommenden Sonntag findet am Hallstättersee das traditionelle Altjahrverbrennen statt. Um 18 Uhr startet eine Fackelwanderung durch den winterlichen Wald, die in stimmungsvoller Atmosphäre zum Feuerplatz führt. Dort können Sorgen und Ängste symbolisch verbrannt und Wünsche für das neue Jahr ins Wunschfeuer geworfen werden.

Für Kinder gibt es ein Lagerfeuer mit Würstelgrillen. Musikalisch begleitet eine Bläsergruppe der Ortsmusikkapelle den Abend. Der Unkostenbeitrag beträgt 13 Euro und umfasst Fackel, Verpflegung und Getränk. Nähere Auskünfte erteilt die Tourismusinformation Obertraun. Weitere Informationen sind telefonisch und online unter www.dachstein-salzkammergut.at. erhältlich.