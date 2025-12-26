Helene Fischer feiert TV-Jubiläum bei Florian Silbereisen

Nach monatelanger Babypause meldet sich Helene Fischer zurück: Am 10. Januar 2026 steht die Schlagerqueen bei Florian Silbereisens "Schlagerchampions 2026" im Berliner Velodrom wieder auf der großen Bühne. Der Auftritt ist gleich in mehrfacher Hinsicht besonders.

Mit ihrem Comeback bei den "Schlagerchampions 2026" feiert Helene Fischer nicht nur ihr Wiedersehen mit dem TV-Publikum, sondern auch ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Für den Auftritt haben sich die Verantwortlichen um Florian Silbereisen eine besondere Überraschung einfallen lassen. Erstmals dürfen die Fans selbst mitbestimmen, welche Songs Helene Fischer in ihrem TV-Medley singen wird. Über eine eigens eingerichtete Website können Zuschauer aus ihrem umfangreichen Hit-Katalog abstimmen.

"Jetzt seid ihr gefragt! Entscheidet mit, welche zehn Songs Helene Fischer in ihrem großen TV-Medley aufführen wird", heißt es auf der Plattform. Zur Auswahl stehen unter anderem Klassiker wie "Atemlos durch die Nacht", "Achterbahn", "Feuerwerk" und "Herzbeben".

Silbereisen verkündet das Comeback

Florian Silbereisen machte das Show-Comeback seiner Ex-Partnerin am 25. Dezember persönlich öffentlich. In mehreren Instagram-Storys bestätigte er Helenes Teilnahme und rief die Fans zur Abstimmung auf.

"Gemeinsam mit Helene Fischer feiern wir die Schlagerchampions 2026", schrieb der Moderator und ergänzte: "Ihr trefft die Wahl! Welche Hits sind die größten Helene-Fischer-Hits aller Zeiten?" Das freundschaftliche und professionelle Verhältnis der beiden gilt trotz der Trennung im Jahr 2018 weiterhin als ungetrübt.

Rückkehr an den Ort des Durchbruchs

Der Auftritt ist für Helene Fischer auch ein emotionaler Meilenstein. Genau 20 Jahre nach ihrem ersten TV-Auftritt bei Florian Silbereisen kehrt sie an den Ort ihres Durchbruchs zurück. Damals präsentierte sie in der "Winterfest"-Show mit "Feuer am Horizont2 erstmals einen eigenen Song aus ihrem Debütalbum im Fernsehen.

Gleichzeitig dient der Januar-Auftritt als Aufwärmrunde für ihre große "360° Stadion Tour" im Sommer 2026, die sie am 11. Juli 2026 auch nach Österreich ins Wiener Ernst Happel Stadion führt.