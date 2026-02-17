Alles zu oe24VIP
So wird der erste "Wiener Ball der Bücher"
Im April

So wird der erste "Wiener Ball der Bücher"

17.02.26, 11:47
Event im Palais Niederösterreich mit Popup-Buchhandlung und Autoren-Meet & Greet.

Das Tanzbein schwingen, nebenbei mit Schriftstellerinnen plaudern oder ein Buch kaufen? Das will der am 11. April zum ersten Mal stattfindende "Wiener Ball der Bücher" im Palais Niederösterreich ermöglichen.

"Mit diesem Event möchten wir die Wiener Ballsaison um ein intellektuelles Highlight erweitern", erklären die beiden Organisatorinnen Sarah Bohatschek und Monika Weithofer in einer Aussendung.

Popup-Buchhandlung 

Neben klassischen Ball-Fixpunkten wie der Eröffnung oder der Mitternachtsquadrille wird es etwa eine Popup-Buchhandlung der Buchhandlung List geben, die Bücher von Verlagen anbietet, die den Ball unterstützen. Weiters bietet eine Live-Zeichnerin an, Gäste auf ein Buchcover zu malen, im Programm findet sich auch eine "Bücher-Disco" sowie ein Meet & Greet mit Autorinnen wie Vea Kaiser, der  Gartenkrimi-Autorin Martina Parker,  Bestseller-Autorin Beate Maly ("Mord im Planetarium") oder der Schauspielerin und Autorin  Valerie Huber ("Fomo Sapiens" ).

Literatur gehört gefeiert

Organisiert wird der Ball von Sarah Bohatschek (Projektmanagerin des Goldegg sowie neva Verlags) und Monika Weithofer (Gründerin des Buchwandlerin Verlags und Organisatorin der Goldegg-Training-Akademie). "Wir wollen zeigen, dass Literatur nicht nur im Stillen gelesen, sondern auch gefeiert gehört. Der Ball ist eine Hommage an das gedruckte Wort und an die Freude, die es uns schenkt", so Bohatschek.

Infos und Tickets unter www.wienerballderbuecher.at,Erster Wiener Ball der Bücher, 11. April, 20 Uhr, Palais Niederösterreich.

