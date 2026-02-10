Alles zu oe24VIP
Michelle TWM
© ATV

"Pervers & geschmacklos!": Wirbel um ATV-Stars-Verlobung auf Friedhof

10.02.26, 14:51
Es wird wieder romantisch bei "Teenager werden Mütter" - doch das sehen nicht alle so.

Wieder Wirbel um Jungmama Michelle! Erst vor kurzem schockte sie ihre Fans mit einem  Hals-Tattoo , das den Namen von Jovan, dem Vater ihrer Tochter zeigt.

Michelle TWM
© ATV

Dann kam der Schock: Michelle und Jovan sind kein Paar mehr! Was mit Tattoo und gebrochenem Herzen machen? Den Namen ließ sie überstechen und die neue Liebe folgte bald. Seit einiger Zeit ist die sympathische Jungmama nun schon mit Dominik, Star aus der ATV-Serie „Unser Gemeindebau“, liiert.

 

 

Kommentare

Und es dürfte gut laufen, mittlerweile hat er ihr einen Heiratsantrag gemacht. Doch der Ort gefällt nicht allen Fans! Am Zentralfriedhof, vor dem Grab von Falco, soll es so weit gewesen sein. Manche kommentieren unter dem Posting, das Daniela Kickl veröffentlich hat: "pervers oder absolut geschmacklos. Ich möchte keinen Heiratsantrag auf dem Friedhof bekommen", "Na brack ned mal am Friedhof hat ma seine Ruhe.", "Wenn ich mal heiraten würde, würde ich lieber einen anderen Ort als einen Friedhof wählen."

Wann diese spezielle Folge bei "Teenager werden Mütter" ausgestrahlt wird, ist noch unklar.

