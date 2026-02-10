Rapper Bushido über Trennung auf Zeit: "Habe jeden Tag geweint"

Nach einer monatelangen Zerreißprobe und der schmerzhaften Trennung wagen Bushido und Anna-Maria Ferchichi nun den hochemotionalen Kassensturz ihrer Ehe. In einem exklusiven Gespräch offenbaren sie, wie tief die Krise das Fundament ihrer Großfamilie erschüttert hat.

Es war eine Trennung, die weit über die Rap-Szene hinaus für Schlagzeilen sorgte. Nach einer monatelangen Eiszeit fanden Bushido und seine Anna-Maria schließlich wieder zueinander. In einem hochemotionalen Interview gaben die beiden nun tiefe Einblicke in eine Zeit, die die gesamte Großfamilie an ihre Grenzen brachte.

Den Sommer 2025 wird die Familie Ferchichi wohl so schnell nicht ad acta legen: Damals zog Anna-Maria Ferchichi (44) die Reißleine und trennte sich von ihrem Ehemann, dem Rapper Bushido (47). Es folgten sechs quälende Monate der Ungewissheit, in denen das einstige Power-Paar vor den Trümmern seiner Ehe stand. Erst im Jänner 2026 folgte die erlösende Nachricht für die Fans: Sie sind wieder zusammen. Doch die Narben, welche die kurzzeitige Trennung hinterlassen hat, sitzen tief.

Ein gebrochener „harter Kerl“

Im „Exclusiv“-Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig zeigte sich Anis Ferchichi – so der bürgerliche Name des Musikers – von einer völlig ungewohnten Seite. Sichtlich hergenommen und mit den Tränen kämpfend, gestand er: „Es waren schon die schwersten sechs Monate in meinen 47 Jahren.“ Das Liebes-Aus habe ihn im Mark erschüttert. Bushido ging sogar noch einen Schritt weiter und zog einen drastischen Vergleich: Die Trennung sei für ihn schlimmer gewesen als der Tod seiner Eltern.

Zur Erinnerung: Bushidos Mutter erlag 2013 einer Krebserkrankung, sein Vater verstarb 2016 an derselben tückischen Krankheit. Dass der Verlust seiner Partnerin diese Schicksalsschläge emotional noch übertraf, unterstreicht den Ernst der Lage, in der sich die achtfache Mutter und der Rapper befanden.

„Die Kinder haben viel geweint“

Besonders hart traf die Krise den Nachwuchs. Das Paar zieht gemeinsam acht Kinder groß, sieben davon sind die leiblichen Kinder des Musikers. Für die Kleinen war die Trennung der Eltern eine Katastrophe. Anna-Maria erinnert sich zurück: „Die Kinder haben am Anfang viel geweint, weil du auch viel geweint hast“, sagt sie in Richtung ihres Mannes. Der sonst so hart auftretende Rapper konnte seine Verzweiflung vor dem „Clan“ nicht verbergen – ein Umstand, der die familiäre Dynamik massiv belastete.

Der Wendepunkt: Vom Mittagsschlaf zur Mitarbeit

Was hatte eigentlich zur Trennung geführt? Anna-Maria sprach bereits im Dezember 2025 von einem „Schlüsselmoment“. Während sie sich im Alltag mit den Kindern aufrieb, glänzte ihr Ehemann durch mangelnde Unterstützung und Empathie. Ein Vorfall blieb ihr besonders negativ in Erinnerung: Als sie dringend Hilfe bei den Kindern benötigt hätte, entschied sich Bushido stattdessen für einen ausgiebigen Mittagsschlaf. Ein Schock für die Achtfach-Mama.

Doch offensichtlich hat die Auszeit bei dem 47-Jährigen ein Umdenken bewirkt. Er erkannte, dass eine funktionierende Partnerschaft aktives Anpacken erfordert. Heute gibt er seiner Frau die Entlastung, um die sie jahrelang kämpfen musste. „Ich habe jetzt zum ersten Mal das Gefühl, ich habe einen Mann, der morgens mit mir aufsteht und mir hilft“, schwärmt Anna-Maria heute über die neue Routine.

Blick in die Zukunft: Zwei weitere Babys geplant

Nachdem die Krise überwunden ist, schmiedet die Familie bereits wieder große Pläne. Anstatt sich auf dem neuen Familienglück auszuruhen, soll der Ferchichi-Clan noch weiter wachsen. Das Paar plant, mithilfe von zwei Leihmüttern zwei weitere Kinder in die Welt zu setzen. Es scheint, als sei nach dem schweren Gewitter des vergangenen Jahres nun wieder eitel Wonne im Hause Ferchichi eingekehrt.