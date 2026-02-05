Alles zu oe24VIP
Kaffeehaus auf Schienen: Nespresso fährt mit Bim über den Wiener Ring
© Nespresso PR

Kaffee-Straßenbahn

Kaffeehaus auf Schienen: Nespresso fährt mit Bim über den Wiener Ring

05.02.26, 13:27
Wien-Fans und Koffein-Junkies aufgepasst! Ab dem 12. Februar verwandelt sich die Ringstraße in die wohl exklusivste Kaffeemeile der Stadt. Nespresso schickt die „Vienna Lungo Tram“ auf Schiene und wir verraten Ihnen, wie Sie sich Ihren Platz im fahrenden Kaffeehaus sichern. 

Morgens mit einer Melange in der Hand an Staatsoper, Parlament und Burgtheater vorbeigleiten – klingt zu schön um wahr zu sein? Für Wiener Genießer wird das jetzt Realität! Unter dem Motto „From Vienna, with Love“ feiert Nespresso die legendäre Wiener Kaffeehauskultur direkt in einer eigens gestalteten Bim.

Vom 12. bis 15. Februar wird der Ring zur Bühne für den beliebten World Explorations Vienna Lungo. Und das Beste: Sie können live dabei sein, wenn die Nespresso-Experten zeigen, wie man den perfekten Einspänner auch in der eigenen Küche zaubert.

Kaffeehaus auf Schienen: Nespresso fährt mit Bim über den Wiener Ring
© Nespresso PR

Das erwartet Sie in der „Vienna Lungo Tram“

Die Straßenbahn ist nicht einfach nur ein Transportmittel, sondern ein mobiles Coffee-Shop-Erlebnis im klassischen Wiener Design.

  • Coffee-Classes an Bord: Profis lernen einem, wie man Klassiker wie Melange oder Verlängerten perfekt zubereitet.
  • 30 Minuten Genuss: Jede Fahrt dauert eine halbe Stunde – die perfekte Auszeit vom Alltag.
  • Valentinstags-Special: Am Startpunkt (Station Rathausplatz) wartet eine Fotobox. Perfekt, um einen Coffee-Moment festzuhalten.

So sichern Sie sich Ihr Ticket

Da die Plätze in der Tram heiß begehrt sind, gibt es ein wichtiges Detail: Auf der Nespresso-Website können Sie Ihren gewünschten 30-Minuten-Zeitslot buchen.

Kaffeehaus auf Schienen: Nespresso fährt mit Bim über den Wiener Ring
© Nespresso PR

Alle Infos auf einen Blick

  • Wann: 12. bis 15. Februar 2026 (vormittags)
  • Wo: Start & Einstieg beim Rathausplatz, Wien
  • Was: 30-minütige Coffee-Experience inkl. Verkostung
  • Anmeldung: Erforderlich über die Nespresso-Homepage

Egal, ob Sie ein echter Kaffee-Connaisseur sind oder einfach nur die morgendliche Fahrt ins Büro gegen ein Upgrade eintauschen wollen: Diese Aktion versüßt uns den Februar!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

