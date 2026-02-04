Innovative Rezepte: So haben Sie Milchreis noch nie gegessen

Omas Liebling wird in folgenden Rezepten mit Schokolade, Schwarztee und fruchtigen Akzenten aufgepeppt. Da will man die Schüsseln direkt auslöffeln!
Gebackener Milchreis mit Schokolade und Banane
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 600 ml Milch
- 1 Vanilleschote
- 80 g Zucker
- 150 g Milchreis
- 1/2 TL Zimtpulver
- 3 Eigelb
- 50 ml Obers
- 2 Msp. Kardamompulver
- 2 Bananen
- 100 g Bitterschokolade
ZUBEREITUNG * LEICHT * 55 MIN
- Die Milch mit der aufgeschlitzten Vanilleschote und dem Zucker in einen Topf geben und aufkochen lassen. Den Reis einrühren und bei milder Hitze unter regelmäßigem Rühren ca. 20 Minuten ausquellen lassen. Die Vanille aus dem Topf nehmen, auskratzen und das Vanillemark wieder in den Milchreis rühren. Etwas abkühlen lassen.
- Den Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Zimt, Eigelb, Obers und Kardamom verquirlen und in den Reis einrühren. Die Bananen schälen und in Scheiben schneiden, die Schokolade grob hacken.
- Den Milchreis in ofenfeste Portionsschälchen anrichten, Banane und Schokolade darauf verteilen und leicht unterheben. Im Ofen ca. 20 Minuten goldbraun backen. Warm servieren.
Schokoladen-Milchreis
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 600 ml Milch
- 1 Prise Salz
- 10 g Bio-Zitronenschale als Streifen abgeschält
- 150 g Milchreis
- 20 g Butter
- 40 g Zucker
- 60 g geraspelte Zartbitter-Schokolade
ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN
- Milch mit Salz und Zitronenschale in einem Topf zum Kochen bringen. Milchreis einstreuen und einmal aufkochen. Den Herd ausschalten und den Reis abgedeckt 30–40 Minuten ausquellen lassen.
- Zitronenschale entfernen, Butter und Zucker in den Milchreis rühren. Schokolade ebenfalls einrühren und schmelzen lassen. In Schüsseln füllen und servieren.
Veganer Milchreis mit karamellisierten Orangen
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 700 ml Mandelmilch oder Hafermilch
- 30 g Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 1 Zimtstange
- 200 g Milchreis
- 2 Orangen
- 2 EL Zucker
- 3 cl Orangenlikör nach Belieben
ZUBEREITUNG * LEICHT * 60 MIN
- Mandelmilch mit Vanillezucker, Salz und Zimtstange in einem Topf unter gelegentlichem Rühren zum Kochen bringen. Milchreis einstreuen, alles erneut aufkochen und den Reis bei geringer Hitze zugedeckt ca. 30 Minuten quellen lassen, dabei gelegentlich umrühren, damit der Reis cremig wird. Anschließend etwas abkühlen lassen.
- Orangen großzügig schälen und in Spalten teilen oder filetieren, dabei den Saft auffangen. Zucker in einer Pfanne schmelzen und goldbraun werden lassen. Orangenstücke darin wenden und kurz karamellisieren, dann mit aufgefangenem Orangensaft und Likör nach Belieben ablöschen. Karamell wieder loskochen. Milchreis in Schalen verteilen, die karamellisierten Orangen darauf anrichten und alles servieren.
Schwarztee-Milchreis
© StockFood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für den Milchreis:
- 150 g Rundkornreis
- 450 ml frisch gebrühter Schwarztee
- 350 ml Vollmilch plus 4 EL extra
- 65 g Rohrohrzucker
- 1 Prise Meersalz
- 1/2 TL Bio-Zitronenabrieb
- 1 EL Butter
Außerdem:
- 1 Sharonfrucht
- Kerne von 1/2 Granatapfel
- 4 EL Dulce de Leche aus der Dose
ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN
- Reis mit Tee in einem Topf aufkochen und bei milder Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen. Dann Milch, Zucker, Salz und Zitronenabrieb zugeben und weitere ca. 15 Minuten unter gelegentlichem Rühren bei milder Hitze quellen lassen. Zum Schluss die Butter einrühren.
- Sharon waschen, halbieren und in Scheiben schneiden. Milchreis in Schalen anrichten, Sharon-Scheiben dazulegen, mit Granatapfelkernen bestreuen und mit je 1 EL Dulce de Leche servieren.
Rezepte von StockFood.