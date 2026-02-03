Kochen wie ein Profi: Die geheimen Rezepte aus einem Sterne-Restaurant

Preis-Check: HIER ist das Wiener Schnitzel auf der Skihütte am teuersten

Der Schnitzel Index 2025/2026 von Snowplaza zeigt, wie teuer das beliebte Gericht in 20 österreichischen Skigebieten mittlerweile ist. Im Schnitt zahlen Skifahrer:innen diese Saison 20,52 Euro für ein Wiener Schnitzel – das sind 5,17 % mehr als im Vorjahr.