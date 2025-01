Michelin-Guide Österreich kürt die neuen kulinarischen Superstars

Bei der Michelin-Zeremonie wurden die kulinarischen Spitzenleistungen des Landes prämiert.

Am Dienstagabend wurde im Hangar-7 in Salzburg die erste österreichweite Ausgabe seit über 15 Jahren präsentiert. Bislang waren nur Wien und Salzburg im "Main Cities of Europe"-Guide vertreten. Ein gedrucktes Buch gibt es allerdings nicht – die neue Ausgabe ist ausschließlich digital verfügbar. Insgesamt wurden 82 Restaurants in Österreich mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnet.

Insgesamt werden 333 Restaurants von den MICHELIN Inspektor*innen empfohlen

Neuer 3-Sterne-Star: Steirereck im Stadtpark

Das Wiener Steirereck im Stadtpark setzt neue Maßstäbe und sichert sich als erstes neues 3-Sterne-Restaurant in Österreich seit Jahren einen Platz an der Spitze. Küchenchef Michael Bauböck und Patron Heinz Reitbauer beeindrucken mit regionalen Zutaten, kreativer Raffinesse und Klassikern wie dem „Kalbsbeuschel mit Schnittlauch-Knödel“. Sommelier René Antrag ergänzt das Erlebnis mit exzellenter Wein-Expertise. Das Steirereck teilt die 3-Sterne-Kategorie mit dem etablierten Amador, das weiterhin durch die raffinierte Küche von Juan Amador überzeugt.

13 neue 2-Sterne-Restaurants

Der Guide zeichnet 13 neue Restaurants mit zwei Sternen aus. Unter den Highlights:

Stüva in Ischgl, Tirol – Kreative Menüs von Benjamin Parth mit absoluter Spitzenqualität.

Ois im Mühltalhof in Neufelden, Oberösterreich – Überraschende Kreationen von Philip Rachinger.

Doubek in Wien – Einzigartiges Feuer-Konzept von Stefan Doubek.

Griggeler Stuba in Lech am Arlberg, Vorarlberg – Japanische Akzente in der alpin-kreativen Küche von Sebastian Jakob.

Schwarzer Adler in Hall in Tirol, Tirol – Selbstbewusste, moderne Küche von Johannes Nuding.

Kräuterreich by Vitus Winkler in Sankt Veit im Pongau, Salzburg – Naturverbundene Kräuterküche von Vitus Winkler, ausgezeichnet mit einem Grünen Stern.

Mraz & Sohn in Wien – Bestätigtes Niveau auf höchstem Standard.

53 neue 1-Stern-Restuarants

Die Zahl der 1-Sterne-Restaurants ist auf beeindruckende 62 gestiegen, darunter 53 Neuzugänge. Unter den Highlights:

Die Forelle in Weißensee, Kärnten – Hannes Müller setzt auf die inspirierende Natur der Umgebung.

RAU nature-based cuisine in Großraming, Oberösterreich – Das „10 Jahreszeiten“-Konzept von Klemens Gold überzeugt nachhaltig.

Herzig in Wien – Präzise moderne Küche in stylischer Atmosphäre von Sören Herzig.

Everybody’s Darling in Wien – Junges modernes Konzept von Alexander Kumptner.

Nachhaltigkeit im Fokus: 33 Grüne Sterne für Österreich

Ein weiteres Highlight der neuen Ausgabe sind die 33 Grünen MICHELIN Sterne, die Restaurants für ressourcenschonende Gastronomie auszeichnen. Unter den Preisträgern:

TIAN in Wien – Pionier der pflanzenbasierten Sterneküche.

Dreikanthof Am Mahrbach in Königsdorf, Burgenland – Nachhaltigkeit trifft auf Fine Dining.

Guat’z Essen in Stumm, Tirol – Innovativer Umgang mit regionalen Zutaten.

Wirtshaus Steirereck am POGUSCH, Steiermark – Reizvoll im Grünen gelegenes Wirtshaus mit Fokus auf Nachhaltigkeit.

43 Bib Gourmand-Auszeichnungen für Preis-Leistungs-Sieger

Auch Genießer mit kleinerem Budget kommen auf ihre Kosten: 43 Restaurants wurden für ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, darunter:

Zum fröhlichen Arbeiter in Apetlon, Burgenland – Unkomplizierte, ehrliche Küche.

Malerwinkl in Fehring, Steiermark – Kreative Gerichte in künstlerischem Ambiente.

Freigeist in Lustenau, Vorarlberg – Modern, charmant und unverwechselbar.

Mochi in Wien – Asian-Fusion im trendigen Ambiente.

Special Awards: Junge Talente und Service-Exzellenz im Rampenlicht

Der Guide MICHELIN vergab auch Sonderauszeichnungen:

Young Chef Award: Julian Stieger (Rote Wand Chef’s Table, VBG).

Service Award: Barbara Eselböck (Taubenkobel, BGL).

Sommelier Award: Alexander Koblinger (Döllerer, SBG).

Mit 82 Sterne-Restaurants, 43 Bib Gourmands und 33 Grünen Sternen setzt Österreich ein kulinarisches Statement. Der Guide MICHELIN beweist: Die Alpenrepublik ist eine der führenden Gourmet-Destinationen Europas.