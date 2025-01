Sternekoch eröffnet Raststätte auf der A1

Der italienische Drei-Sterne-Koch Niko Romito bringt sein Konzept „Alt – Stazione del Gusto“ nach Österreich. Nach dem Erfolg in Italien, wo bereits über zehn Standorte entlang der Autobahnen existieren, eröffnet die erste internationale Raststätte an der A1, bei der Raststation Ybbs Bergland.

Denkt man an eine Autobahnraststätte, fällt einem vermutlich nicht sofort Spitzengastronomie ein – schließlich sind das zwei eher gegensätzliche kulinarische Welten. Doch der italienische Spitzenkoch Niko Romito, dessen Restaurant „Casadonna Reale“ mit der höchsten Auszeichnung des Guide Michelin geehrt wurde, hat genau diese Kombination geschaffen. Vor einigen Jahren eröffnete er in Italien neben seiner Tätigkeit als Drei-Sterne-Koch auch sein erstes Autobahnrestaurant, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Nun folgt der erste Standort in Österreich.

Mischung aus Raststätte und American-Diner

Das Konzept, das in Italien bereits an mehr als zehn Eni-Tankstellen erfolgreich ist, verbindet italienische Küche mit Street Food. „Alt – Stazione del Gusto“ (Halt – Raststätte des Geschmacks) ist eine Mischung aus Café, Bäckerei und American-Diner, mit einer Speisekarte, die italienische Klassiker wie Polpette in Tomatensauce, Focaccia, Panini und Grillhuhn bietet. Auch italienische Nachspeisen gehören zum Angebot, ebenso wie italienischer Kaffee.

Romitos Vater, ebenfalls Gastronom, hatte die Idee, ein Lokal an einer Durchzugsstraße zu eröffnen, um ein breites Publikum anzusprechen – von Lkw-Fahrern über Geschäftsreisende bis hin zu Familien. Auch der Name „Alt“ ist eine Hommage an seinen Vater und erinnert an ein Schild, das dieser an seinem Landgasthof aufstellte, um auf das Frühstücksangebot hinzuweisen.

Weitere Standorte in Österreich und Bayern sind bereits in Planung.