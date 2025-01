× Die besten Restaurant-Neueröffnungen in Österreich

Österreich wird wieder ein Stückchen leckerer! Neue Restaurants sprießen wie Pilze aus dem Boden und versprechen alles – von unvergesslichen Geschmackserlebnissen bis hin zu stylischen Locations. Es wird Zeit, den Löffel zu schwingen und diese kulinarischen Neuzugänge auszuprobieren!

Österreichs Restaurant-Szene ist gerade so spannend wie nie! Sie dachten, die besten Plätze für Essen wären längst ausgebucht? Weit gefehlt – immer mehr Restaurants eröffnen und sorgen dafür, dass wir uns nicht nur die Finger lecken, sondern auch das Portemonnaie kurzzeitig vergessen. Aber bevor Sie jetzt losrennen und alles probieren, was das neue Gastro-Universum zu bieten hat, nehmen wir Sie mit auf eine kulinarische Reise durch die kürzlich eröffneten Hotspots. Egal ob Sie Lust auf ein trendiges Café, ein gemütliches Wirtshaus oder ein High-End-Gourmet-Erlebnis haben – hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Restaurant-Neueröffnungen in Österreich

1. Schwein, Wien

Am 14. November 2024 eröffnete das Restaurant „Schwein“ und setzt neue Maßstäbe in der pflanzenbasierten Küche. 100% vegetarisch, 100% vegan – hier hat wirklich jedes Tier „Schwein gehabt“! Die Gründer möchten Vorurteile gegenüber vegetarischer und veganer Ernährung abbauen und zeigen, dass diese Küche für alle Genussliebhaber attraktiv ist. Die Idee für „Schwein“ entstand aus einer Leidenschaft für gutes Essen, Nachhaltigkeit und einem Hauch Humor. Zu den beliebtesten Gerichten auf der Speisekarte zählt „Benni Magic“ – ein knusprig getoastetes Croissant, gefüllt mit Spinat, Kräuterseitlingen, Ei, Hollandaise und Parmesan. Auch die „Fried Schwein’s Lasagne“ ist ein echter Hit: Eine frittierte Lasagne mit Zucchini, Provola und Béchamel, serviert mit einer köstlichen Portion Toum (libanesische Aioli).

2. Blumencafé, Wien

Seit zwei Monaten hat das Blumencafé in Gersthof seine Türen geöffnet und ist der perfekte Ort, um dem trüben Winterwetter zu entfliehen und ein Stück Frühling zu genießen. Der Name hält, was er verspricht: Euch erwartet ein lebendiges, farbenfrohes Ambiente, in dem Pflanzen in allen Formen und Farben das Sagen haben. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch zum Frühstück, denn dann wartet das Highlight des Hauses auf euch: Palatschinken! Ob herzhaft mit Speck, Huhn oder Räucherlachs oder süß mit Beeren, Obst, Raffaello oder Ahornsirup – die Auswahl lässt keine Wünsche offen. Auch für Vegetarier und Veganer gibt es viele leckere Optionen. Darüber hinaus stehen klassische Frühstücksgerichte, Antipasti, erfrischende Shakes, Smoothies und Spritzer auf der Karte, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

© instagram / @blumencafe.wien ×

3. Belétage, Traunkirchen

Vor vier Monaten eröffnet, bringt das Restaurant im frisch renovierten Hotel Post am See kulinarische Highlights in einem völlig neuen Konzept: eine Sharing Kitchen, die regionale Produkte auf weltoffene Weise in Szene setzt. Neben einer urbanen Bar, die Drinks mit Lokalkolorit serviert, begeistert das Restaurant vor allem mit seinen kreativen Gerichten. Die Küche punktet mit fermentierten Leckereien, frischen Fischen aus dem Traunsee sowie Fleisch und Charcuterie aus der unmittelbaren Umgebung – alles perfekt aufeinander abgestimmt. Und das Ganze eingebettet in eine beeindruckende Belle Epoque-Innenausstattung, die dem Ganzen den besonderen Charme verleiht.

© Hotel Post Traunkirchen - Belétage ×

4. Livingstone, Wien

Das Livingstone in der Zelinkagasse im 1. Bezirk, eröffnet am 9. Januar, ist ein Muss für Steakfans. Hier dreht sich alles um die besten Cuts und deren perfekte Zubereitung. Zu den saftigen Steaks werden ausgewählte Weine aus Nord- und Südamerika serviert, die die BBQ-Aromen ideal ergänzen. Wer Lust auf einen Drink hat, wird an der stilvollen Bar fündig, wo außergewöhnliche Cocktails gemixt werden – ein rundum genussvolles Erlebnis!

© Livingstone ×

5. Kabuff, Graz

Seit drei Monaten hat das Kabuff in Graz seine Türen geöffnet – und die Geschichte dahinter ist alles andere als gewöhnlich! Aus einem ehemaligen Rotlicht-Etablissement wurde zuerst ein Nachtlokal und schließlich, unter der Leitung von Eva und Julia Schnabl sowie Klemens Grassl, ein einzigartiges Restaurant. Morgens gibt’s hier Frühstück, Kaffee und Kuchen, und abends steht Dinner auf dem Programm – immer begleitet von frischem Sauerteigbrot, das vor Ort gebacken und als Pauschale angeboten wird. Besonders wichtig für die Betreiber*innen ist die Verwendung regionaler Produkte, die nach Saison und Verfügbarkeit ausgewählt werden. Die Gerichte sind meist vegetarisch und zeichnen sich durch kreative Kombinationen aus, wie zum Beispiel gebratene Kräuterseitlinge mit Eigelb, Kümmel und Kren oder Salatherzen mit Salzzitrone, Liebstöcklmayo und Holunderöl.

© instagram / @kabuff.bistro ×

6. Sarah kocht, Egg

Seit knapp einem Monat hat das Restaurant „Sarah kocht“ im Posthus in Egg eröffnet und zieht mit seiner Walmdach- und Schindelfassade bereits alle Blicke auf sich. Die Gastgeberin und Namensgeberin, Sarah Brückner, ist eine leidenschaftliche Köchin aus Egg, die in einer Großfamilie aufwuchs, in der das Kochen stets im Mittelpunkt stand. Diese familiäre Atmosphäre spiegelt sich auch im Team wider: Ihr Vater Michael bäckt das Brot, und Onkel Walter sorgt als Bierexperte für den Service. Durch ihre enge Verbundenheit mit der Region kennt Sarah die lokalen Produzent*innen persönlich und bezieht ihre Zutaten direkt von ihnen. Auf der Karte stehen täglich wechselnde Mittagsmenüs sowie abendliche Dinner.

© Sarah kocht ×

7. Cellini, Wien

Das neue Cellini in der Mariahilfer Straße vereint Restaurant, Brasserie und Bar unter einem Dach. Die Küche bringt italienische und französische Aromen auf den Tisch – mit mediterranen Klassikern wie Burrata, Vitello tonnato, Thunfisch Tataki, Carbonara, gegrilltem Oktopus und Wolfsbarsch in Salzkruste, alles zubereitet von Haubenkoch Carlo Neumann und seinem Team.Für Pizza-Fans gibt es eine eigene neapolitanische Pizzakarte. Wer es eher leicht mag, kann sich an einer feinen Auswahl an Tapas erfreuen. Passend dazu serviert das Team erfrischende Aperitifs, Weine aus Frankreich und Italien sowie kreative Cocktails.

8. SALT&honey, Wien

Das neu eröffnete SALT&honey bringt portugiesisches Flair nach Österreich – authentisch und ohne Schnickschnack. Klassiker wie Bacalhau à Brás (Kabeljau mit Erdäpfeln) und Sardinen auf Brotchips treffen auf mediterrane Highlights wie Feta Brûlée oder gegrillten Oktopus mit Polenta. Auch Dessertfans kommen auf ihre Kosten: Palatschinken gefüllt mit portugiesischer Eiercreme sind ein Muss. Begleitet wird das Ganze von einer kenntnisreich zusammengestellten Weinauswahl mit portugiesischen und heimischen Tropfen.

© SALT&honey ×

9. Rosi, Wien

Das Rosi in der Sechshauser Straße hat erst kürzlich eröffnet und erfreut sich bereits einer treuen Stammkundschaft. Kein Wunder, denn die Gastgeber Till Wörner und Emanuelle Ndue führen das charmante Beisl mit viel Herz und einem ungewöhnlichen Konzept für ein so geschichtsträchtiges Lokal. Der Fokus liegt klar auf Gemüse, lediglich die Maultaschen – Wörners Lieblingsgericht – enthalten Fleisch. Kreative Speisen wie Sellerie-Blauschimmelkäse-Churros oder Castelfranco-Röllchen beweisen, wie spannend vegetarische Küche sein kann. Begleitet wird das Ganze von naturbelassenen Weinen und einer Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.





Vielleicht ist hier ja ein Lokal für Sie dabei.