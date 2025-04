× Ex-Booking-Mitarbeiterin verrät: Auf diese Warnzeichen sollten Sie bei der Buchung achten

Achtung: An diesen Flughäfen gehen Koffer am häufigsten verloren Wer mit dem Flugzeug unterwegs ist, kennt das mulmige Gefühl beim Warten am Gepäckband. Kommt der Koffer – oder bleibt er für immer verschwunden? Eine neue Studie enthüllt, an welchen Flughäfen das Gepäck am häufigsten verloren geht.