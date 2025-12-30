Alles zu oe24VIP
Geheimtipp Gozo: Diese versteckte Mittelmeerinsel kennt fast niemand
© Gettyimages

Inspiration

Geheimtipp Gozo: Diese versteckte Mittelmeerinsel kennt fast niemand

30.12.25, 12:22
Teilen

Eine Fährfahrt von 20 Minuten liegt die Insel Gozo von Malta entfernt. Zu den unvergesslichen Highlights zählen prähistorische Tempel, die Salzpfannen und das Rabbit Stew Theatercafé.Gozo bietet weit mehr als nur einen Tagestrip ab Malta man sollte mind. vier Tage einplanen.

Wer das hektische Treiben auf Malta hinter sich lassen möchte, findet hier Ruhe, Kultur und kulinarische Highlights. Die Überfahrt nach Gozo beginnt in Ċirkewwa im Norden Maltas. Die Fähre legt alle 20 bis 30 Minuten nach Mgarr auf Gozo ab. Bereits während der Überfahrt eröffnen sich herrliche Ausblicke auf das glitzernde Mittelmeer, vorbeiziehende Boote und die zerklüftete Küste. Tickets lassen sich bequem online oder direkt am Hafen erwerben, und besonders reizvoll ist die Fahrt früh am Morgen oder zum Sonnenuntergang.

Kempinski Resort San Lawrenz/Gozo

Kempinski Resort San Lawrenz/Gozo

© Kempinski

Wir checken in der Fünf-Sterne-Oase Kempinski Hotel San Lawrenz mit 30.000 m² halb-tropischen Gärten ein, wo das Thema Relaxen im Fokus steht. Exklusive Pools, Spa mit Ayurveda und orientalischem Hamam und maßgeschneiderte Wellnessprogramme mit Hata Yoga-Stunden sorgen für pure Entspannung.

Inselhöhepunkte: Auf  Entdeckungstour durch Gozo

Dwejra Bay

Eines der beeindruckendsten Naturjuwele Gozos ist die Dwejra Bay. Einst stand hier das berühmte „Azure Window“. Auch wenn es vor Jahren einstürzte, bleibt die Bucht ein beliebtes Ziel für Wanderer und Fotografen.

Lesen Sie auch

Wallfahrtskirche auf Gozo: Basilika ta' Pinu.

Wallfahrtskirche auf Gozo: Basilika ta' Pinu.

© Gettyimages

Ta’ Pinu Sanctuary. Das Ta’ Pinu Heiligtum ist ein bedeutender Wallfahrtsort und beeindruckt durch seine neoromanische Architektur und die farbenfrohen Glasfenster. Die Kirche liegt auf einem Hügel und bietet einen weiten Blick über die Insel. 

Historisch Salzpfannen: Traditionelle Salzgewinnung erfolgt noch heute von Mai bis September.

Historisch Salzpfannen: Traditionelle Salzgewinnung erfolgt noch heute von Mai bis September.

© oe24

Xwejni Salt Pans

Die Xwejni Salt Pans an der Nordküste Gozos zeigen, wie traditionelle Salzgewinnung seit Jahrhunderten praktiziert wird. Die flachen rechteckigen Becken glitzern bei Sonnenschein wie kleine Spiegel, während die Arbeiter (von Mai bis September) das Salz ernten. Ein Spaziergang entlang der Pfade bietet nicht nur faszinierende Fotomotive, sondern auch einen Einblick in das nachhaltige Inselleben vergangener Zeiten. Emanuel Cini ist Besitzer von über 300 Salzpfannen, einige sind über 160 Jahre alt. Und im Natural Xwejni Sea Salt Shop kann man das grobkörnige Meersalz von Familie Cini erwerben. 

Ggantija Archaeological Park UNESCO Weltkulturerbe, das auf 5000 Jahre Geschichte zurückblickt

Ggantija Archaeological Park UNESCO Weltkulturerbe, das auf 5000 Jahre Geschichte zurückblickt

© Irene Stelzmüller

Zeitreise

Im Ggantija Archaeological Park zählen die Tempel zu den ältesten freistehenden Bauwerken der Welt und stehen auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Hier wandelt man auf prähistorischen Spuren zwischen mächtigen Steinblöcken mit geheimnisvollen Strukturen. 

Nationalgericht: Rabbit Stew.

Nationalgericht: Rabbit Stew.

© Irene Stelzmüller

Taste of Gozo: Kulinarische Entdeckungen in Victoria

Einer der beliebtesten Programmpunkte ist die vierstündige „Food and Culture Walking Tour“ durch Gozos Hauptstadt Victoria. „Taste of Gozo“ (https://tasteofgozo.com), ein kleines, familiengeführtes Unternehmen, das Besuchern die authentische Küche und Kultur der Insel näherbringe möchte. Sein Anspruch: nicht die touristischen Klassiker, sondern das echte, lebendige Gozo– verborgen hinter alten Gassen, in unscheinbaren Lokalen und bei traditionellen Gerichten.

Auf rund 1,5 km erkundet man die Hauptplätze, versteckten Gassen und charmanten Altstadt‑Ecken – während man sich durch eine Auswahl gozitanischer Speisen probiert: Lokale Snacks wie Pastizzi, geräucherte Würste und Ziegenkäse gibt‘s im Café Piazza. Auf der Zitadelle genießen wir einen Cocktail mit Kaktusfeigenlikör und gozitanische Ravioli mit Schafkäse. Den Abschluss der Kulinariktour bildet das Rabbit-Stew, das im Theatercafé serviert wird. Die Touren bieten einen wunderbaren Einblick, Gozo aus der Perspektive von Einheimischen kennenzulernen.

Die besten Tipps 

  • Gozo Autofähre ab Cirkewwa im Norden Maltas. Abfahrt je nach Saison alle 20 bis 30 Minuten. Den Fahrpreis entrichtet man bei der Rückreise aus Gozo. www.gozochannel.com
  • Kempinski Hotel San Lawrenz*****/Gozo. Resort mit klassisch eingerichteten Zimmern. Restaurant und Bar. Indoor- und 2 Outdoor-Pools.  www.kempinski.com
  • Taste of Gozo. Private Kulinarik-Tour in Victoria. https://tasteofgozo.com/

Verfasst von Irene Stelzmüller

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

