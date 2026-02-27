In welchen Skigebieten Sie jetzt die höchste Chance auf Kaiserwetter haben

Die Sonne strahlt, die Temperaturen steigen leicht an und der Schnee glitzert – jetzt sind die perfekten Bedingungen für Skifahren im Frühling. Während sich das Tal langsam grün färbt, beginnt am Berg jetzt die wohl schönste Zeit für alle Sonnenanbeter auf Brettern.

Wir alle kennen und lieben es: Wenn der Himmel so tiefblau ist, dass er fast künstlich wirkt, und die Fernsicht bis zum Horizont reicht, schlagen Skifahrer-Herzen höher. International spricht man bei diesen Bedingungen oft von „Bluebird Days“, doch bei uns in den Alpen zählt nur eines: Echter Sonnenskilauf bei strahlendem Kaiserwetter.

Dass wir alle nach diesem grauen Winter nach diesen Glücksmomenten dürsten, belegen die aktuellen Daten: Laut einer Analyse der Experten von Inghams Ski sind die Suchanfragen nach optimalen Wetterbedingungen für den Frühjahrsskilauf in den letzten drei Monaten um satte 191 % nach oben geschnellt. Wir verraten Ihnen, welche Destinationen jetzt mit den perfekten Bedingungen punkten.

© Getty Images

Sölden ist der ultimative Hotspot für den Sonnenskilauf

Wenn wir über perfekten Frühlings-Skilauf in der Heimat sprechen, führt kein Weg an Sölden vorbei. Das Ötztaler Kraftpaket hat es als einzige österreichische Destination in die globale Top-Liste geschafft und belegt mit einem Score von 63,54 von 100 Punkten den hervorragenden 6. Platz.

© Getty Images

Dank der zwei Gletscherskigebiete (Rettenbach- und Tiefenbachgletscher) und einer enormen Höhenlage von bis zu 3.340 Metern ist hier Schneesicherheit garantiert, während Sie weiter unten schon im T-Shirt den ersten Aperol genießen können. Die „BIG 3“ – drei Dreitausender-Gipfel mit spektakulären Aussichtsplattformen – bieten genau die Sichtverhältnisse, die einen Kaiserwetter-Tag ausmachen.

Das globale Ranking: Italien schlägt die Schweiz

Die Experten haben über 120 Resorts weltweit unter die Lupe genommen und Faktoren wie Sonnenstunden, Schneefall, Höhenlage und Sichtweite analysiert. Das Ergebnis überrascht: Nicht die Schweiz, sondern das italienische Cervinia sichert sich die Krone als verlässlichstes Revier für Sonnenanbeter.

Die Top 10 Skigebiete mit der höchsten Sonnen-Garantie

Cervinia, Italien - 72,21 St. Moritz, Schweiz - 69,78 Zermatt, Schweiz - 68,34 Mürren, Schweiz - 64,73 Les Arcs, Frankreich - 63,60 Sölden, Österreich - 63,54

Saas-Fee, Schweiz - 62,75 Mammoth Mountain, USA - 62,10 Lake Louise, Kanada - 60,41 Sun Peaks, Kanada - 60,31

Europa dominiert das Sonnen-Ranking

Während Übersee-Resorts wie Mammoth Mountain (USA) oder Lake Louise (Kanada) in den Top 10 punkten, bleibt Europa das unangefochtene Mekka für den Ski-Ausklang. Besonders die Schweiz (gleich 4 Plätze in den Top 15) und Frankreich glänzen durch ihre enorme Höhenlage.

© Getty Images

Cervinia auf Platz 1 profitiert von seiner geschützten Lage im Aostatal und der direkten Verbindung zum Schweizer Zermatt. Hier oben sind die Wolken oft wortwörtlich „unter einem“, was für magische Momente über dem Nebelmeer sorgt.