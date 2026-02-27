Das sind die beliebtesten Osterdestinationen der Österreicher 2026

Wohin zieht es Herr und Frau Österreicher in den Osterferien? Die Reiseplattform TUI hat die Buchungstrends für dieses Jahr enthüllt und die Ergebnisse stecken voller Überraschungen. Von palmengesäumten Traumstränden bis hin zu verschneiten Alpen-Pisten: So reist Österreich an Ostern.

Das Reisefieber ist offiziell ausgebrochen! Die Osterferien gehören auch 2026 zu den absoluten Top-Reisezeiten des Jahres. Nach einem langen Winter ist die Sehnsucht nach Sonne auf der Haut und Meeresrauschen im Ohr riesig. Doch nicht alle zieht es in den Süden: Ein überraschend großer Teil der Österreicherinnen und Österreicher tauscht den Bikini lieber gegen Skier ein. TUI hat die aktuellen Buchungszahlen analysiert und verrät, wo wir in diesem Jahr unsere Ostereier suchen.

Strand-Klassiker verteidigt Spitzenplatz

Hurghada bleibt auch 2026 das unangefochtene Nummer-1-Juwel für Sonnenanbeter zu den Osterferien. Das ägyptische Badeparadies an den Ufern des Roten Meeres verteidigt souverän die Spitzenposition. Hier locken Sonnengarantie und erstklassige Resorts.

© Getty Images

Dahinter gibt es jedoch eine spannende Entwicklung: Antalya liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und hat sich tatsächlich den zweiten Platz gesichert und damit den ewigen Favoriten Mallorca auf Rang 3 verdrängt. Die türkische Riviera ist der absolute Hotspot für Familien, die Luxus zum Schnäppchen-Preis suchen.

Fernweh und Großstadtflair: Von den Malediven bis nach London

© Getty Images

Für viele reicht das Mittelmeer nicht aus, sie wollen richtig weit weg! Auf der Fernstrecke haben die Malediven klar die Nase vorn, gefolgt von der Mega-Metropole Dubai und der Trauminsel Mauritius.

Wer statt Kokosnüssen lieber Kultur und Shopping-Trips bevorzugt, den zieht es in Europas Hauptstädte. Der absolute Hotspot für den urbanen Oster-Kurztrip 2026? London! Die britische Hauptstadt schnappt sich souverän die Krone im Städte-Ranking und lässt Romantik-Klassiker wie Paris und Barcelona hinter sich.

Die Top 10 Oster-Destinationen 2026 bei TUI:

Hurghada Antalya Mallorca Gran Canaria Malediven Dubai Teneriffa Marsa Alam London Mauritius

Pisten-Spaß statt Palmen

© Getty Images

Da Ostern 2026 besonders früh fällt, zieht es viele Österreicher in die Berge. Viele TUI-Gäste entscheiden sich für einen Urlaub im eigenen Land. Besonders Familien und Aktivurlauber nutzen die freien Tage für fabelhaftes Frühlingsskifahren, Langlaufen oder ausgedehnte Winterwanderungen in den heimischen Alpen.

Ein Ausblick: Der Sommer 2026 wird heiß

Wer dachte, nach Ostern wäre das Reisebudget erschöpft, irrt sich. Die TUI-Experten sehen einen anhaltend massiven Reisehunger! Schon jetzt zeichnen sich grandiose Buchungstrends für die Sommersaison 2026 ab. Besonders hoch im Kurs stehen All-Inclusive-Urlaube, Kreuzfahrten und Familienangebote.