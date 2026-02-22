Das sollten Sie in der Woche vom 23. Februar bis 1. März laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 23.02. - 01.03.

Montag - 23. Februar 2026

Mond nimmt zu

Stier

Temperamentvolle Menschen können heute leichter aufbrausen. Meditieren Sie! Und: Schwere Zahnarzteingriffe, wenn möglich, besser verschieben.

Dienstag – 24. Februar 2026

Mond nimmt zu

Stier

Aufbauende Maske für Hals und Dekolleté anwenden. Generell wirken Aufbaumasken im zunehmenden Mond gut. Sänger:innen sollten ihre Stimme schonen.

Mittwoch – 25. Februar 2026

Mond nimmt zu

Zwillinge

Heute beginnt der rückläufige Merkur bis 20. März. Bei Zwillingen zeigt sich oft innere Unruhe. Meditation hilft, ebenso Gymnastik für Arme, Hände und Schultern.

Donnerstag – 26. Februar 2026

Mond nimmt zu

Zwillinge

Vielleicht werden heute mehr Ehen geschlossen als sonst, doch wichtiger als das Datum ist die gemeinsame Arbeit an der Beziehung.

Freitag – 27. Februar 2026

Mond nimmt zu

Krebs

Gymnastik für den Brustbereich und Atemübungen sind günstig. Krebstage eignen sich zudem gut als Salattage, jedoch ohne Mayonnaise.

Samstag – 28. Februar 2026

Mond nimmt zu

Krebs

Die Daumen möglichst gut massieren, das hilft gegen Sorgen. Viel im Freien spazieren gehen und tief ein- und ausatmen. Vorsicht: Die Hautoberfläche ist heute empfindlicher.

Sonntag – 01. März 2026

Mond nimmt zu

Löwe

Haarspitzen schneiden, damit sie dichter nachwachsen. Ein Obst- oder Gemüsetag macht fit und schön.