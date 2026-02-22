Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 23. Februar bis 1. März laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 9

Das sollten Sie in der Woche vom 23. Februar bis 1. März laut Mondkalender tun

22.02.26, 07:00
Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 23.02. - 01.03.

Montag - 23. Februar 2026

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Temperamentvolle Menschen können heute leichter aufbrausen. Meditieren Sie! Und: Schwere Zahnarzteingriffe, wenn möglich, besser verschieben.

Dienstag – 24. Februar 2026

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Aufbauende Maske für Hals und Dekolleté anwenden. Generell wirken Aufbaumasken im zunehmenden Mond gut. Sänger:innen sollten ihre Stimme schonen.

Mittwoch – 25. Februar 2026

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Heute beginnt der rückläufige Merkur bis 20. März. Bei Zwillingen zeigt sich oft innere Unruhe. Meditation hilft, ebenso Gymnastik für Arme, Hände und Schultern.

Donnerstag – 26. Februar 2026

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Vielleicht werden heute mehr Ehen geschlossen als sonst, doch wichtiger als das Datum ist die gemeinsame Arbeit an der Beziehung.

Freitag – 27. Februar 2026

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Gymnastik für den Brustbereich und Atemübungen sind günstig. Krebstage eignen sich zudem gut als Salattage, jedoch ohne Mayonnaise.

Samstag – 28. Februar 2026

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Die Daumen möglichst gut massieren, das hilft gegen Sorgen. Viel im Freien spazieren gehen und tief ein- und ausatmen. Vorsicht: Die Hautoberfläche ist heute empfindlicher.

Sonntag – 01. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Haarspitzen schneiden, damit sie dichter nachwachsen. Ein Obst- oder Gemüsetag macht fit und schön.

