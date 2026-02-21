Von Sonya Kraus bis Ross Antony: Das sind die 14 Stars der neuen „Let’s Dance“-Staffel

Eine magische Tanzsaison steht an: 14 Promis treten ab 27. Februar bei „Let‘s Dance“ an und versuchen, bei Tango, Walzer oder Cha Cha Cha nicht aus dem Takt zu kommen.

Wer sich auf „Dancing Stars“ gefreut hat, wird heuer leider enttäuscht. Weil der ORF den Eurovision Song Contest veranstaltet, fällt die Tanzshow diesmal aus. Kein Problem, RTL richtet‘s mit „Let‘s Dance“ und schickt 14 wagemutige Promis ins Rennen um den Titel „Dancing Star 2026“. Los geht‘s am 27. Februar (20.15 Uhr) mit „Die große Kennenlernshow“, in der den Kandidat:innen ihre Profi-Partner:innen zugeteilt werden.

Gelungener Cast

Mit Moderatorin Sonya Kraus, Schauspielerin Esther Schweins und Sängerin Anna-Carina Woitschack konnte RTL einige große Namen für „Let‘s Dance“ gewinnen. Dazu kommen ebenso große Überraschungen. Wer hat schon damit gerechnet, Tokio Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer oder Content Creator Willi Whey in der Show zu sehen? Der bunt zusammengewürfelte Cast aus Stars, Sternchen und Influencern verspricht eine abwechslungsreiche 19. Staffel mit Spaß, Emotionen und guter Unterhaltung, in der die Promis an ihre Grenzen kommen.

14/14 © RTL / Jörn Strojn Mit guter Laune und großer Vorfreude stellt die deutsche Moderatorin sich der Challenge und will tanzen, „bis die Hüfte knackst“. Ihre Füße tun nichts lieber als tanzen, sagt sie. © RTL / Jörn Strojn Der Musiker hat die Show schon immer geliebt und ist froh, jetzt auch dabei zu sein. © RTL / Jörn Strojn Die No Angels-Sängerin wollte immer schon bei „Let‘s Dance“ dabei sein und will ihr Bestes geben. © RTL / Jörn Strojn Die Princess Charming weiß, dass anstrengende Wochen auf sie zukommen, freut sich aber trotzdem. © RTL / Jörn Strojn Der Tokio Hotel-Drummer hat Taktgefühl. Aber klappt das auch noch, wenn die Füße ins Spiel kommen? © RTL / Jörn Strojn Der Comedian kündigt an, dass er sich bis ins Finale twerken will und punktet wohl mit Humor. © RTL / Jörn Strojn Die ehemalige GNTM-Kandidatin hat großen Respekt vor dem Sport und hofft, dass in ihr Talent schlummert. © RTL / Jörn Strojn Für den Influencer ist „Let‘s Dance“ eine gute Gelegenheit sich von einer anderen Seite zu zeigen. © RTL / Jörn Strojn Die Unternehmerin freut sich darauf, körperlich und emotional herausgefordert zu werden. © RTL / Jörn Strojn Als Sportler und „Ninja Warrior“-Star ist er einiges gewohnt. Doch mit dem Tanzen betritt er Neuland. © RTL / Jörn Strojn Der Sänger sieht das Tanzen als eine andere Sprache der Musik. Er bringt den Willen, wirklich zu arbeiten, mit. © RTL / Jörn Strojn Die Sängerin erfüllt sich mit der Teilnahme einen Traum und freut sich auf die Reise. © RTL / Jörn Strojn Er kann kaum glauben, dass er wirklich mittanzen kann! Der „GZSZ“-Star ist ganz aus dem Häuschen. © RTL / Jörn Strojn Die Schauspielerin hat Lust, etwas Neues zu lernen und das Zirkuskind in sich herauszulassen.

Victoria Swarovski : RTL-Pause für den Song Contest

Moderatorin Victoria Swarovski verpasst „Let‘s Dance“ zweimal – sie geht zum ESC! Seit 2018 moderiert die Tirolerin Victoria Swarovski „Let‘s Dance“ und führt zuverlässig und mit bester Laune Woche für Woche durch die Live-Show. Dieses Jahr wird sich das ändern, denn die 32-Jährige wird in Wien gebraucht: Gemeinsam mit dem Schauspieler Michael Ostrowski (53) moderiert sie den Eurovision Song Contest.

Einmalige Chance

© TL / Stefan Gregorowius

„Ich habe schon unfassbar viele coole Sachen machen dürfen“, zeigt Swarovski sich geehrt, „aber der Eurovision Song Contest ist mit Abstand das Spektakulärste. Ich bin schon sehr aufgeregt – wer kann schon von sich sagen, vor 170 Millionen Menschen moderiert zu haben.“ Als die Anfrage des ORF kam, war ihr sofort klar, dass sie zusagen muss. In guten Händen. Und was wird aus „Let‘s Dance“? Natürlich bleibt Victoria der Show treu. Zwei Shows wird sie aber verpassen.

Co-Moderator Daniel Hartwich (47) bekommt Verstärkung: Moderatorin Laura Wontorra (36), die neue Allzweckwaffe von RTL, die auch für DAZN bei der deutschen Bundesliga im Einsatz ist, wird die Österreicherin würdig vertreten. Von „Ninja Warrior“ über „Grill den Henssler“ bis zu „Deutschland sucht den Superstar“ hat sie schon alles gemeistert und wird auch bei „Let‘s Dance“ eine gute Figur machen.