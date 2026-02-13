Ladendieb stach mit Drogenspritze auf Verfolger ein!

Zu dramatischen Szenen kam es Donnerstagnachmittag in Meidling: Ein drogensüchtiger Dieb bedrohte mit einer Injektionsspritze einen Ladendetektiv und stach einem mutigen jugendlichen Verfolger ins Bein. Polizeibeamte konnten den irren Angreifer überwältigen.

Hier wird der aggressive Junkie, ein 44-jähriger Tschetschene, festgenommen. © E.Weber

Wien. Ihren Anfang nahmen die dramatischen Geschehnisse um 17.30 in einer Drogerie im Grätzel beim Bahnhof Meidling: Dort bemerkte ein Ladendetektiv, wie ein vermeintlicher Kunde mehrere Parfümflaschen in seine Jackentasche steckte und ohne zu bezahlen an der Kassa vorbeiging.

Der Security hielt den mutmaßlichen Ladendieb auf der Straße vor dem Geschäft an und forderte ihn auf, ihn zurück in die Filiale zu begleiten. Der Verdächtige - ein von der ganzen Erscheinung her der Drogenszene zuzurechnender Mann - riss sich jedoch los, holte eine Injektionsspritze aus seiner Tasche hervor und führte damit mehrere Stechbewegungen in Richtung des Ladendetektivs aus - mit der vollen Absicht, ihn zu stechen. Der Sicherheitsmitarbeiter konnte zum Glück ausweichen. Da ergriff der Junkie-Angreifer die Flucht.

© E.Weber

Drei Jugendliche, die den Vorfall beobachtet hatten, kamen dem Detektiv zu Hilfe und nahmen gemeinsam mit ihm die Verfolgung auf. In der nahegelegenen Wilhelmstraße konnte die Gruppe den Mann einholen und zu Boden bringen. Im Zuge des durchaus heftigen "Gerangels" stach der niedergerungene Langfinger einem der Jugendlichen, einem 16-jährigen Syrer, mit einer Spritze in dessen Bein.

Mittlerweile eingetroffene Beamte der Polizeiinspektion Preindlgasse übernahmen den weiter Tobenden, konnten ihn bändigen und den 44-jährigen Tschetschenen vorläufig festnehmen Im Zuge der darauffolgenden Personsdurchsuchung wurden das mutmaßliche Diebesgut (die entwendeten Flacons) sowie mehrere Drogenspritzen aufgefunden und sichergestellt. Der verletzte Teenager wurde durch einen Rettungsdienst zur Abklärung in ein Spital gebracht, unter anderem auch um sicherzugehen, dass er sich nicht mit einer schwerwiegenden Krankheit angesteckt hat.

Der Spritzenstecher wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.