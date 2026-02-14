Freitag der 13.: Armes Kätzchen "Mira" saß 8 Stunden am Baum fest

In Eggersdorf bei Graz musste die Feuerwehr zu einer tierischen Rettungsaktion ausrücken: Katze „Mira“ saß stundenlang auf einem Baum fest – erst am Abend konnte sie mit schwerem Gerät geborgen werden.

Bereits um 8 Uhr ging am Freitag der erste Notruf in der Landesleitzentrale Steiermark ein. Die schwarze Samtpfote war auf einen Baum geklettert und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

© Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz

Zunächst standen die Einsatzkräfte den Besitzern mit Ratschlägen zur Seite. Mithilfe von Futter und weiteren Lockmitteln wurde versucht, „Mira“ zum Herunterklettern zu bewegen.

Mira traute sich nicht

Im Laufe des Tages zeigte sich jedoch, dass die Katze weiterhin festsaß. Die Situation spitzte sich zu, eine eigenständige Rettung war nicht möglich.

Am frühen Freitagabend wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert. Gegen 18 Uhr rückte die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus.

© Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz

Rettung mit Kran nötig

Nach einem kurzen Einsatz konnte „Mira“ schließlich geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Eggersdorf bei Graz erklärte: „Nach einem kurzen Einsatz gelang es uns, Mira mithilfe eines Arbeitskorbs und des Krans unseres Wechselladers sicher zu retten und sie wohlbehalten ihren Besitzern zu übergeben.“