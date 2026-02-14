Busfahrer eingeschlafen: Mehrere Verletzte bei schwerem Crash

Gefährliche Szenen in den frühen Morgenstunden auf der Wiener Schnellstraße S2: Ein 50-jähriger Reisebus-Lenker verlor am Freitag die Kontrolle über sein Fahrzeug. Drei Insassen wurden bei dem Vorfall verletzt, der Fahrer ist seinen Führerschein vorerst los.

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien wurden gestern zu einem Einsatz gerufen, der weitaus schlimmer hätte enden können. Der Lenker eines Reisebusses war auf der S2 unterwegs, als ihn laut eigenen Angaben der Sekundenschlaf übermannte. Das schwere Fahrzeug geriet über den Pannenstreifen auf den angrenzenden Grünstreifen und rutschte in weiterer Folge auf eine Böschung, wo der Bus in eine gefährliche Schieflage geriet.

Fahrer verhinderte Schlimmeres

Trotz des Schockmoments gelang es dem 50-jährigen Österreicher, das Fahrzeug zu stabilisieren und zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Unverzüglich nach dem Manöver verständigte er selbst den Notruf. Dennoch forderten die abrupten Fahrbewegungen und die starke Neigung des Busses ihren Tribut: Drei der Insassen erlitten leichte Verletzungen. Eine 29-jährige Frau musste vor Ort notfallmedizinisch versorgt werden, konnte jedoch kurze Zeit später in häusliche Pflege entlassen werden.

Hoher Sachschaden am Bus

Am Reisebus entstand durch den Ausritt ins Gelände erheblicher Sachschaden. Unter anderem wurde die vordere Außenschwenktür durch die Krafteinwirkung komplett abgerissen. Die Polizei zog nach der Unfallaufnahme drastische Konsequenzen: Aufgrund des „außergewöhnlichen Ermüdungszustandes“ des Lenkers wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein vorläufig abgenommen.

Anzeigen und Ermittlungen

Für den Busfahrer hat der Vorfall nun auch juristische Folgen. Er wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie nach diversen verkehrsrechtlichen Bestimmungen angezeigt. Das Verkehrsunfallkommando hat die detaillierten Erhebungen zum genauen Unfallhergang übernommen.