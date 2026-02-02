Alles zu oe24VIP
Teresa Vogl in Eva Poleschinski
© Eva Poleschinski/Doris Himmelbauer

Eva Poleschinski

"Shades of Green": ORF-Star Teresa Vogl zeigt Opernball-Traumrobe

02.02.26, 11:05
Teilen

Die Moderatorin wird eine Kreation der österreichischen Star-Designerin Eva Poleschinski tragen. 

Wenn Stoffe zu fließen beginnen, organische Details den Ton angeben und die Natur förmlich in den Ballsaal einzieht, dann trägt das Design eindeutig die Handschrift von Eva Poleschinski. Für den Wiener Opernball 2026 hat die österreichische Designerin erneut eine Couture-Robe für ORF-Moderatorin Teresa Vogl entworfen.

Mehr lesen: 

Die einteilige Kreation verbindet zeitlose Eleganz mit moderner Leichtigkeit und wurde eigens für den glamourösen Anlass angefertigt. Unter dem Motto „Shades of Green“ zeigt sich das Kleid in fein abgestuften Grünnuancen: Ein fließendes Samtoberteil mit markanten Maschendetails geht über in einen weit schwingenden Ballrock, dessen präzise Faltenlegung eindrucksvolle Licht- und Schatteneffekte erzeugt. Individuell eingefärbte Federn setzen zusätzliche Akzente und vollenden den spannenden Materialmix. Besonders bei Bewegungen entfaltet der Rock seine volle Wirkung – ideal für den Tanz auf dem Parkett.

Poleschinski versprüht ihren Zauber

Eva Poleschinski zeigt sich erfreut über die erneute Zusammenarbeit mit Teresa Vogl: „Es ist mir eine besondere Freude, neuerlich das Vertrauen von Teresa Vogl für den diesjährigen Opernball erhalten zu haben. Nach der Farbexplosion des Vorjahres wollten wir bewusst ein Design in einer Farbe kreieren. Teresa interpretiert meine Robe auf sehr elegante Art: modern mit einer feinen Vintage-Note.“


 

Auch Teresa Vogl schwärmt von ihrem Outfit: „Ich freue mich sehr, heuer wieder mit Eva Poleschinski für den Opernball zusammenzuarbeiten. Ihr Kleid erinnert mich an Hollywood-Filme der 1930er- und 1940er-Jahre – ein Hauch von ›Vom Winde verweht‹ in zeitgenössischer Interpretation. Und ganz besonders: Es ist für mich die perfekte Tanzrobe.“

Die Couture-Robe unterstreicht einmal mehr die charakteristische Handschrift von Eva Poleschinski: hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und eine klare Formensprache machen das Outfit zu einem glanzvollen Highlight des Wiener Opernballs 2026.

