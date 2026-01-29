Opernball-Hammer: "Die Nanny" Fran Drescher ist Stargast in der Lugner-Loge

Das Rätselraten, ob die Lugners auch heuer einen Stargast zum Opernball holen, hat ein Ende. "Nanny" Fran Drescher wird in der Loge von Jacqueline, Leo und Mausi Lugner Platz nehmen.

In der Society rumorte es seit einiger Zeit: Gibt es heuer überhaupt einen Star-Gast in der Lugner-Loge? Gerüchten zufolge hieß es, dass Jacqueline Lugner heuer auf einen Star verzichten könnte - die Loge am Opernball ist aber dennoch reserviert. Jetzt ist es aber fix: Die Lugners holen einmal mehr einen Stargast zum Opernball!

Fran Drescher © Getty

Via Instagram verkündete am 29. Jänner, wer in der Loge Platz nehmen wird. Und die Wahl hätte nicht besser sein können. Schauspielerin Fran Drescher wird am 12. Februar mit dabei sein.

Fran Drescher © Tischler

Für Drescher ist es nicht ihr erste Ball. Bereits 2010 war sie Gast beim "Dancer Against Cancer" Ball in der Wiener Hofburg.+

Kult-Sitcom

"Die Nanny" © Getty

Von 1993 bis 1999 lief die CBS-Serie "Die Nanny" mit großem Erfolg in den USA und in Europa. Drescher spielte nicht nur die Hauptrolle, sondern war auch als Autorin und Produzentin für die Serie tätig. Die Nanny war im Laufe der Jahre für mehrere Fernsehpreise (Emmy und Golden Globe) nominiert. Drescher dreht insgesamt 146 Folgen, bevor die Serie 1999 eingestellt wurde.

Star-Reigen am Opernball

Nach Hollywood-Ikone Sharon Stone ist Fran Drescher somit der zweite große Name beim Staatsball. Der Star-Reigen soll aber weiter gehen. Gemunkelt wird auch über einen weiblichen Star aus einer Netflix-Serie und auch Adi Weiss will, nachdem er bereits The BossHoss, Evelyn Burdecki zum Ball geholt hat, noch diese Woche einen weiteren Star bekanntgeben. Auch Oliver Pocher wird erneut am WIener Opernball antanzen.