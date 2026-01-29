Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Wegen ESC

TV-Hammer: SIE ersetzt Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

29.01.26, 14:52
Teilen

Victoria Swarovski moderiert im Mai den Eurovision Song Contest in Wien. Für ihre Vertretung bei "Let's Dance" am 15. Mai springt Laura Wontorra ein – eine einmalige Lösung für die laufende Staffel. 

Die ESC-Moderation macht den Mai 2026 für Victoria Swarovski besonders spannend. Die 32-Jährige führt am 12., 14. und 16. Mai durch die Halbfinals und das große Finale der größten Musikshow der Welt in der Wiener Stadthalle. Neben ihr steht der österreichische Schauspieler Michael Ostrowski, bekannt aus „Kokowääh 2“, „Bibi & Tina“ und „Die Känguru-Verschwörung“.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski

© ORF

Bis dahin moderiert Swarovski wieder die deutsche "Let's Dance"-Show. Nur am 15. Mai - der Tag vor dem ESC-Finale übernimmt Laura Wontorra, 36, die Moderation der RTL-Tanzshow gemeinsam mit Daniel Hartwich, 47. Swarovski kehrt aber bereits am 22. Mai wieder auf ihren Platz zurück. Der ESC-Ausflug bleibt somit ein einmaliges Intermezzo in der aktuellen Staffel.

Laura Wontorra

Laura Wontorra

© Getty Images

Staraufgebot der Staffel

Die 19. Staffel von "Let's Dance" startet am 27. Februar um 20:15 Uhr live bei RTL mit der Kennenlernshow. Insgesamt kämpfen 14 Promis um den Pokal, darunter Vanessa Borck, Esther Schweins, Sonya Kraus, Nadja Benaissa, Jan Kittmann, Simon Gosejohann, Anna-Carina Woitschack, Gustav Schäfer, Joel Mattli, Willi Whey, Betty Taube, Ross Antony, Milano und Bianca Heinicke.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

