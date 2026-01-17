Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
kickl
© apa

Neujahrstreffen

Heute heizt Kickl den FPÖ-Fans ein

17.01.26, 07:00
Teilen

Neujahrstreffen in Kärnten und Start von FPÖ-Radio. 

Die blaue Parteiprominenz lädt heute zum großen Treffen in Klagenfurt! Ab 10:00 Uhr startet in der „Klagenfurter Messehalle“ das traditionelle Neujahrstreffen der FPÖ mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl und den Spitzen der Freiheitlichen Partei aller Bundesländer statt.

Erst spielt John-Otti- Band, dann das Radio

Neustart. Gleich zu Beginn legt die allseits bekannte John-Otti-Band eine große Musikeinlage ein, das hat schon Tradition. Ab 11 Uhr starten die Reden der Freiheitlichen.

Besonders gespannt erwartet wird die Rede von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er will der Regierung „ordentlich einheizen“ und seinen Fans dann auch gleich das neue Partei-Radio präsentieren. Den Internet-Radiosender „Austria First“, der direkt aus dem FPÖ-Medienhaus on air geht.

„Mit guter Musik und echten Nachrichten statt linker Meinungsmache“, behauptet Kickl. In Klagenfurt will er den großen „Startschuss für dieses Internet-Radio-Projektgeben“, das 14 Jahre nach FPÖ TV startet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden