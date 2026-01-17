Heute heizt Kickl den FPÖ-Fans ein

Neujahrstreffen in Kärnten und Start von FPÖ-Radio.

Die blaue Parteiprominenz lädt heute zum großen Treffen in Klagenfurt! Ab 10:00 Uhr startet in der „Klagenfurter Messehalle“ das traditionelle Neujahrstreffen der FPÖ mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl und den Spitzen der Freiheitlichen Partei aller Bundesländer statt.

Erst spielt John-Otti- Band, dann das Radio

Neustart. Gleich zu Beginn legt die allseits bekannte John-Otti-Band eine große Musikeinlage ein, das hat schon Tradition. Ab 11 Uhr starten die Reden der Freiheitlichen.

Besonders gespannt erwartet wird die Rede von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er will der Regierung „ordentlich einheizen“ und seinen Fans dann auch gleich das neue Partei-Radio präsentieren. Den Internet-Radiosender „Austria First“, der direkt aus dem FPÖ-Medienhaus on air geht.

„Mit guter Musik und echten Nachrichten statt linker Meinungsmache“, behauptet Kickl. In Klagenfurt will er den großen „Startschuss für dieses Internet-Radio-Projektgeben“, das 14 Jahre nach FPÖ TV startet.