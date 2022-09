× Mutter auf Arbeitsweg beinahe von sieben Hunden aufgefressen

Während die Frau von den Tieren attackiert wurde, hatte sie das Gefühl aufgefressen zu werden.

Agapi Kostea hat um ihr Leben gebangt, als sie am Montag auf dem Weg zur Arbeit in Kalamata in Südgriechenland von einem wilden Rudel streunender Hunde angegriffen wurde. Gerade als die Mutter auf dem Fabrikhof ihrer Arbeit ankam, rannten die streunenden Hunde wütend auf sie zu und attackierten sie.

© Proto Thema ×

Laut der Beschreibung des Opfers fingen die Tiere an, sie am ganzen Körper zu beißen. Um sich zu schützen, rollte sie sich am Boden zu einem Ball zusammen, Agapi verlor während des Angriffs ihr Bewusstsein. "Ich habe vor Schmerzen geschrien, als sie mich gebissen hatten."

© oe24 ×

"Niemand war da, um mich zu hören oder mir sofort zu helfen. Ich fürchtete um mein Leben und kann nicht glauben, dass ich überlebt habe."

Zwei Kollegen verjagten die Hunde und brachten Agapi in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo sie noch immer behandelt wird. Die Frau erlitt Bisswunden und blaue Flecken am ganzen Körper. Das Opfer erzählte gegenüber lokalen Medien, dass sie buchstäblich aufgefressen wurde, unerträgliche Schmerzen hatte und am ganzen Körper genäht werden musste.