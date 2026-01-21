Der Reality-Star verrät, dass er ein schmerzhaftes Po-Aua hat.

Reality-Star Umut Tekin (28) hat sich schon bestens für den Dschungel vorbereitet, doch dann kam das Unerwartete!

Tekin hat sich eine schmerzhafte Verletzung zugezogen! Im RTL Interview sagt er, dass er am Klo zu stark gepresst habe und so eine Beule entstanden sei. ”Ich hab brutale Schmerzen gehabt - ich habe eine Analvene bekommen." Eine solche braucht Zeit zum Heilen und Medikamente. Wackelt seine Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" nun? Nein, alles ist rechtzeitig abgeheilt, so Tekin im Gespräch.

Wer ist Umut Tekin? Das sagt sein Management!

Das Management des Reality-Stars hat ein paar Infos vorab gegeben: Privat ist Umut gelernter Altenpfleger-Helfer und arbeitete auch einige Jahre in dem Beruf, bis er sich 2024 durch seine Teilnahme in diversen Reality-Formaten selbstständig machte. Medial wird Umut insbesondere durch sein Beziehungs- und Liebesleben auffällig, da er unter anderem die On-Off-Beziehung mit Emma und die dazugehörigen Trennungen öffentlich austrägt. So wurde u. a. während der Dreharbeiten eine Trennung live von Kameras begleitet.

Umut ist aktuell ledig. Er ist 28 Jahre alt und hat aktuell keinen festen Wohnsitz. Er pendelt seit seiner Trennung durch seinen vielseitigen Job zwischen Deutschland und Mallorca oder in Ravensburg bei seiner Mutter und seinem besten Freund hin und her. Umut will sich aktuell nicht festlegen, wo er hinziehen möchte.