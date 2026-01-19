RTL-Ekel-Camp: Flirt-Alarm vor Dschungel-Start

Noch vor dem Abflug nach Australien sorgt Eva Benetatou für Gesprächsstoff. Die Reality-TV-Bekanntheit reist als Single ins Dschungelcamp, spricht offen über Flirts – und über Menschen, denen sie dort wieder begegnen wird.

Nach dem Flug ist vor dem Flirt: Frühmorgens am Frankfurter Flughafen macht sich Eva Benetatou auf den Weg ins Dschungelcamp von RTL. Vor dem Abflug spricht sie mit der deutschen "Bild"-Zeitung über Männer, Flirts und offene Rechnungen. Klar ist: Eva reist als Single, zeigt sich aber nicht grundsätzlich abgeneigt gegenüber einer Schäkerei im Camp.

Eva Benetatou © Getty

Die ehemalige Flugbegleiterin und Mutter eines dreijährigen Sohnes betont, sie gehe "nicht im Dschungel auf Männerfang" und habe keine großen Erwartungen. Einen Namen nennt sie dennoch: Umut Tekin. Optisch findet sie ihn ansprechend. "Ein hübscher Kerl", sagt Eva über ihren künftigen Mitcamper.

Umut bleibt gelassen

Stunden später steht auch Umut Tekin selbst am Flughafen. Auch er spricht vor dem Abflug zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit "Bild". Auf das Thema Flirten angesprochen sagt er: "In Flirt-Modus würde ich wahrscheinlich nicht kommen." Er lacht selbst darüber und räumt ein:"„Natürlich hat man gesehen, dass ich hier und da gerne geflirtet habe."

Umut Tekin © Getty

Umut Tekin sorgte bereits bei "Temptation Island VIP" für Schlagzeilen, als er 2023 seiner damaligen Freundin fremdging. Später folgten On-off-Beziehung und Streit im "Sommerhaus der Stars". Jetzt zieht er als Single ins Dschungelcamp ein. Ein festes Beuteschema habe er nicht, für ihn zähle vor allem die Ausstrahlung: "Das muss von außen BÄM machen." Über Eva sagt er knapp: "Eva ist auch ’ne Nette."

Offene Rechnung im Camp

© Instagram

Brisant wird es auch wegen einer weiteren Teilnehmerin. Im April 2025 machte Eva Benetatou öffentlich, dass sie 2024 einen Seitensprung mit Serkan Yavuz hatte – zu einer Zeit, als dieser noch mit Samira Yavuz verheiratet war. Samira stellt sich nun ebenfalls dem Dschungelabenteuer. Ein klärendes Gespräch zwischen den beiden Frauen gab es bislang nicht. Das könnte noch spannend werden...