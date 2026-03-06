Tränen-Drama auf der Luxusyacht: Carmen Geiss am Boden zerstört!

Das glanzvolle Leben der Familie Geiss bekommt tiefe Risse: Am kommenden Montag offenbart Carmen Geiss auf RTL Zwei das bittere Ausmaß eines Sanierungs-Fiaskos auf ihrer geliebten Luxusyacht „Indigo Star“.

Für Carmen und Robert Geiss sollte die Renovierung ihrer schwimmenden Residenz eigentlich ein Kapitel der Erneuerung aufschlagen. Doch wie aktuelle Einblicke auf Instagram nun schmerzlich verdeutlichen, scheint das Projekt in einem regelrechten Desaster gemündet zu sein. In einem hochemotionalen Posting zeigt sich Carmen Geiss ihren Fans in einem Zustand, den man bei der sonst so taffen Geschäftsfrau selten erlebt: fassungslos und unter Tränen.

Rost statt Glanz: Das Sanierungs-Fiasko

Obwohl die „Indigo Star“ erst kürzlich umfassenden Renovierungsarbeiten unterzogen wurde, offenbaren die Bilder an Deck ein erschreckendes Bild des Verfalls. Rostige Stellen und verfallene Substanz prägen das Erscheinungsbild des Millionenschiffs. Für Carmen Geiss ein unerträglicher Anblick, der sie sichtlich an ihre psychischen Grenzen bringt. Die Enttäuschung über die offensichtlich mangelhafte Ausführung der Arbeiten sitzt tief.

Carmen zeigt das Renovierungs-Fiasko. © Instagram/RTL Zwei

„Das ganze Drama“ am Montagabend

Mit den vielsagenden Worten „Das ganze Drama am Montag um 20:15 Uhr auf RTLZwei“ rührt die Jetset-Ikone bereits kräftig die Werbetrommel für die kommende Episode. Es steht zu erwarten, dass die Zuschauer Zeugen einer harten Auseinandersetzung mit den Verantwortlichen der Werft werden und miterleben, wie Robert Geiss auf den maroden Zustand seines Statussymbols reagiert.





Fest steht: Der Glamour-Faktor weicht in dieser Folge einer harten, rostigen Realität, die selbst vor prall gefüllten Bankkonten nicht halt macht.