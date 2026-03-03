Davina Geiss: „Frauen sind nur zum Gebären da!“ – Schwester und Fans fassungslos

Die ältere Tochter von Robert und Carmen Geiss hat noch Vorstellungen wie in der "Steinzeit".

Während Robert (62) und Carmen (60) auf Reisen waren, schwingen die Töchter Shania (21) und Davina im Fürstentum Monaco das Werkzeug. Doch beim mühsamen Herausreißen des Küchenbodens riss Davina offenbar der Geduldsfaden – und wohl auch der Faden zur Moderne. „Warum mache ich auch Männerarbeit?“, beschwerte sich die 22-Jährige sichtlich genervt.

„Frauen sind zum Gebären da“

Es blieb nicht bei einer flüchtigen Bemerkung. In der aktuellen Folge von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ legte Davina nach und präsentierte ein Weltbild, das viele eher im vorletzten Jahrhundert verortet hätten: „Frauen sind da, um Kinder zu gebären. Männer sind da, um zu arbeiten.“

Davina und Shania Geiss © Getty

Ihre jüngere Schwester Shania (21) reagierte prompt und sichtlich fassungslos auf das reaktionäre Geplauder. „Davina hat wohl in den letzten Jahren irgendetwas nicht mitbekommen. Stichwort: Female Empowerment. So wurden wir nicht erzogen!“, hielt sie ihrer Schwester den Spiegel vor.





Kritik-Hagel im Netz: „Lebt in der Steinzeit“

Lange ließ die Reaktion der Community nicht auf sich warten. Nachdem ein Ausschnitt der Szene auf Instagram gelandet war, hagelte es Kritik für die Millionärstochter. Die Kommentare reichen von „Weltbild aus einem anderen Jahrhundert“ bis hin zu dem Vorwurf, Davina lebe „in der Steinzeit“. Auch Familienoberhaupt Robert kam nicht ungeschoren davon: „Der Vater macht doch selbst keine Männerarbeit“, ätzte ein Nutzer in Anspielung auf den luxuriösen Lifestyle des Clan-Chefs.

Rückkehr aus der Krisenregion

Abseits der TV-Aufregung sorgte zuletzt auch die Reiseroute der Geissens für Schlagzeilen. Die Familie hielt sich längere Zeit in Dubai auf, um ihre Yacht „Indigo-Star“ auf Vordermann bringen zu lassen.

Während der jüngsten militärischen Eskalationen zwischen den USA, Israel und dem Iran herrschten in Dubai und Abu Dhabi Berichten zufolge Panik und Chaos. Die Geissens hatten jedoch Glück im Unglück: Zum Zeitpunkt der Angriffe befand sich die glamouröse Truppe bereits wieder in der Sicherheit ihrer Wahlheimat Monaco. Zu den politischen Spannungen in ihrer einstigen Winter-Heimat schweigt die Familie bislang beharrlich.