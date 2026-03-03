Alles zu oe24VIP
Amadeus Awards: Zittern um RAF Camora nach Iran-Angriffen
© APA

„Er will kommen“

Amadeus Awards: Zittern um RAF Camora nach Iran-Angriffen

Von
03.03.26, 11:06 | Aktualisiert: 03.03.26, 12:21
Teilen

Am Freitag wird RAF Camora bei den Amadeus Awards erwartet. Es wird eine Zitterpartie, denn zuletzt war er ja noch in Dubai, inmitten der iranischen Vergeltungsschläge! 

10 Amadeus Awards hat Rap-Superstar RAF Camora bereits gewonnen. Am Freitag (21.25 Uhr, ORF1) winkt in der Wiener Marx Halle der bereits 11. Austropop-Grammy. RAF geht ja in der Kategorie „Hip Hop/Urban", die er seit 2018 ja schon 7 Mal (!) gewinnen konnte, wieder als Top-Favorit ins Rennen.

Amadeus Awards: Zittern um RAF Camora nach Iran-Angriffen
© APA

Amadeus Awards: Zittern um RAF Camora nach Iran-Angriffen
© Instagram

Ob er bei der großen Award-Show, bei der auch die je dreimal nominierten Topstars Folkshilfe, Anna Buchegger sowie Seiler und Speer auf Preise hoffen, dabei sein kann ist allerdings fraglich. RAF meldete sich zuletzt ja am Wochenende aus Dubai. Und das gerade als es iranische Vergeltungsschläge nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran gab. „Wir waren mittendrin, haben uns an einen sicher(eren) Ort begeben. Sobald die Situation klarer ist mehr dazu." ließ er seine 1,8 Millionen-Insta-Follower wissen.

Amadeus Awards: Zittern um RAF Camora nach Iran-Angriffen
© Instagram

Amadeus Awards: Zittern um RAF Camora nach Iran-Angriffen
© APA

Jetzt bangen nicht nur die Fans, sondern auch die Amadeus-Macher um RAF Camora. „Er hat zugesagt und will kommen!" erklärt IFPI Sprecher Thomas Böhm auf oe24-Nachfrage den aktuellen Status Quo. Es wird eine Zitterpartie, denn aktuell sind ja noch viele Flugstrecken im Nahen Osten gesperrt. Der internationale Flughafen Dubai (DBX) wurde Montagabend (2. März) für den Flugbetrieb mit eingeschränkter Kapazität jedoch wieder geöffnet. Ebenso der deutlich kleinere Dubai World Central Flughafen (DWC).

