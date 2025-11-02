Rap-Legende RAF Camora ist verlobt

RAF Camora und Freundin Nadine Krena sind verlobt! Der Wiener Rap-Superstar machte den Antrag vor einem weißen Privatjet – und postete die Botschaft mit Lyrics-Anspielung auf Instagram.

Überraschung aus der Wiener Rap-Szene: RAF Camora wird heiraten. Auf Instagram schrieb er: „Seh dich nachts in meiner Zukunft“ – ein Zitat aus seinem Song „All Night“ – und machte damit seine Verlobung mit Nadine Krena offiziell. Wer hätte das gedacht? War doch der Rapper jahrelang durch seine Songtexte eher nicht als Beziehungsmensch bekannt. Doch jetzt scheint alles anders zu sein!

Die Fotos zeigen die beiden vor einem Hangar und einem weißen Flugzeug. Dazu ein wunderschöner Klunker, Umarmungen, Abendlicht – ein Antrag mit Hollywood-Vibes.

Beziehung erst seit Sommer bekannt

RAF Camora hält sein Privatleben traditionell zurück. Erst im Sommer wurde bekannt, dass er in einer Beziehung ist. Seither zeigt der Musiker vereinzelt gemeinsame Momente mit Nadine – jetzt folgt der nächste Schritt.

Details zur Hochzeit gibt es noch nicht, doch klar ist: Der sonst so private Künstler setzt ein starkes Statement – und schaut in eine gemeinsame Zukunft.