100 Millionen? RAF Camora verrät Höhe seines Vermögens

Der erfolgreiche Musiker beantwortet auf Instagram Fan-Fragen. Diese wollen unter anderem wissen, wie vermögend der Rapper tatsächlich ist. Seine Antwort überrascht.

In der aktuellen Folge des Podcasts „Beyond Business Cast“ gewährt RAF Camora seltene Einblicke in sein Leben abseits der Bühne. Der Rapper spricht offen über seine schwierige Kindheit, den Antrieb hinter seinem Erfolg, die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Musikbranche – und über sein enormes Vermögen.

Mehr lesen:

„Ich glaube, Menschen, die in ihrer Kindheit gemobbt wurden oder narzisstische Tendenzen entwickelt haben, sind oft dazu prädestiniert, später Großes zu erreichen“, erklärt RAF im Gespräch mit den Gastgebern Christian Wolf und Eric Demuth. Gleichzeitig zeigt er sich selbstkritisch: „95 Prozent aller Künstler haben wahrscheinlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.“

Kritik an Künstlicher Intelligenz in der Musik

Skeptisch äußert sich der Musiker zum Einsatz von KI in der Musikproduktion. „Wozu brauchst du – blöd gesagt – einen Beatmaker? Der sagt dir, er macht den Beat übermorgen, weil er gerade Kaffee trinkt. Eine KI liefert dir in einer Minute hundert Beats“, so RAF. Für ihn birgt die Technologie zwar Chancen, aber auch die Gefahr, kreative Prozesse zu entwerten.

„Mindestens doppelt so hoch“ – RAF über sein Vermögen

Für den wohl überraschendsten Moment sorgt der Wiener gleich zu Beginn der Podcast-Folge. Das Wirtschaftsmagazin Forbes schätzte RAF Camoras Vermögen zuletzt auf rund 50 Millionen Euro. Auf die Frage, ob diese Zahl stimme, reagiert der Rapper mit einem kurzen Lachen und antwortet trocken: „Es ist mindestens doppelt so hoch.“

Demnach soll sich sein Vermögen auf etwa 100 Millionen Euro belaufen – eine Summe, die nicht überrascht. RAF Camora gilt längst als erfolgreicher Geschäftsmann: Er besitzt alleine Immobilien im Wert von mindestens 30 Millionen Euro, betreibt ein eigenes Modeunternehmen und erzielt weiterhin Millionen mit seiner Musik.