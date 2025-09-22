Alles zu oe24VIP
Ed Sheeran plant nach Chartsturm schon seine „Todes-CD“
Ed Sheeran plant nach Chartsturm schon seine „Todes-CD“

22.09.25, 11:42
Mit der neuen CD „Play“ stürmt Ed Sheeran in den Austria Top 40 von 0 auf 1. Trotz Triumph denkt er schon an die Hits nach seinem Tod.  

Am 17. März 2017 fuhr Ed Sheeran mit der CD „÷ [Divide]“ seinen ersten Nummer eins-Hit in den Austira-Top-40 ein und konnte dazu zeitgleich auch alle 16 Songs (!) des Albums in den Charts platzieren. Allen voran den mittlerweile 6-fach Platin veredelten Megahit „Shape Of You“ an der Spitze der Single Charts. Jetzt, 7 Mal Chart-Gold und zwei Dutzend Gold- und Platin-Auszeichnungen später, lacht der Pop-Pumuckl wieder von Platz eins: Die neue „auf der ganzen Welt aufgenommene und auf Goa fertiggestellte“ CD „Play“ stürmt in den Austria-Top-40 wie erwartet von 0 auf 1. Und stößt damit RAF Camora, der diese Woche mit „Forever“ von Platz 1 auf Platz 6 abstürzt, vom Thron.

Mit der neuen, auch von trendigen Ethno-Sounds wie „Azizam“ oder „Sapphire“ getragenen CD, stimmt Sheeran ein ganz neues Kaptiel an. Nachdem er zuvor all seine Alben mit mathematischen Zeichen wie „+“ oder „=“ betitelte, ist er jetzt bei „Media Control Symbolen“, also den Buttons von physischen und digitalen Musikplayern angekommen. So will er in Folge noch „Pause“, „Rewind“, „Fast Forward“ und „Stop“ folgen lassen.

Und ein ganz spezielles allerletztes Album, denn „Eject" soll erst nach seinem Tod veröffentlicht werden. „So steht tatsächlich in meinem Testament", so Sheeran in einem aktuellen Interview mit "Apple Music" "und meine Ehefrau Cherry darf dafür die Songs aussuchen, denn ich möchte nicht, dass jemand einfach alles zusammenwürfelt und veröffentlicht. Ich möchte, dass es geplant ist.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

