Ed Sheeran: Neuer Pop-Spaß nach dunkelsten Zeiten
© Getty Images

CD der Woche

Ed Sheeran: Neuer Pop-Spaß nach dunkelsten Zeiten

Von
12.09.25, 00:01
Teilen

Sicherer Nummer-eins-Hit! Ed Sheeran bringt am Freitag die neue CD „Play“.  

Die mathematischen Zeichen, also „+“, „x“, „÷“, „-“ oder „=“, hat Ed Sheeran schon als Albumtitel durch. Jetzt ist er bei den Media Control Symbolen, also den Buttons von physischen und digitalen Musikplayern angekommen. Heute, Freitag bringt er sein neues Album „Play“, dem er in Folge noch „Pause“, „Rewind“, „Fast Forward“ und „Stop“ folgen lassen will.

Ed Sheeran: Neuer Pop-Spaß nach dunkelsten Zeiten
© Warner Music

Ed Sheeran: Neuer Pop-Spaß nach dunkelsten Zeiten
© Instagram

Angeheizt von den millionenfach gestreamten Vorabsingles „Azizam“, „Old Phone“ oder „A Little More“ gilt die „auf der ganzen Welt aufgenommene und auf Goa fertiggestellte“ CD „Play“ neben „The Life of a Showgirl“ von Taylor Swift und dem Robbie Williams CD-Comeback „Britpop“ als eines der essentiellen Hit-Alben des Herbstes. Platz 1 der Charts scheint Sheeran damit wieder sicher, auch weil er bei smarten Pop-Hymnen wie „Camera“ oder dem balladesken „In Other Words“ seinem typischen Ohrwurmsound mit den eingängigen Melodien treu bleibt und dazu nicht nur bei der aktuellen Single „Sapphire“ auch trendige Ethno-Elemente einbaut.

Ed Sheeran: Neuer Pop-Spaß nach dunkelsten Zeiten
© Warner Music

 
‘“Play“ ist ein Album, das als direkte Reaktion auf die dunkelste Zeit meines Lebens entstanden ist. Nachdem ich das alles überstanden hatte, wollte ich nur noch Freude und bunte Farben erschaffen”, erklärte Sheeran die 13 neuen Hits auf Instagram. „Es ist eine Achterbahnfahrt von einem Album – mit Nachdenklichkeit, aber auch Freude, Spaß und allem, was dazwischen liegt, über das Menschsein, Partnersein und Vatersein.”

Ed Sheeran: Neuer Pop-Spaß nach dunkelsten Zeiten
© zeidler

Ed Sheeran: Neuer Pop-Spaß nach dunkelsten Zeiten
© Instagram

Nach den 168 Stadien-Konzerten der bombastischen „Mathematics Tour“ kehrt Sheeran mit dem neuen Werk in die Hallen zurück. Ab 1. Dezember steht eine Mini Europa-Tournee am Plan. Österreich-Gastspiel gibt’s mal wieder keines. Dafür tritt der Poppumuckel immerhin am 3. Dezember in der nahen Münchener Olympiahalle auf.

