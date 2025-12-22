Bezos' Ex-Frau verschenkt 7 Milliarden Dollar

MacKenzie Scott, die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos, gehört zu den reichsten Frauen der Welt – und zugleich zu den großzügigsten- vor allem seit ihrer Scheidung von bezos. Im Jahr 2025 spendete die Unternehmerin und Autorin eine schwindelerregende Summe für wohltätige Zwecke.

Während Jeff Bezos zuletzt mit einer luxuriösen Hochzeit für Schlagzeilen sorgte, lenkt seine frühere Ehefrau die Aufmerksamkeit auf ganz andere Dinge. Wie nun bekannt wurde, belief sich MacKenzie Scotts Spendenvolumen im Jahr 2025 auf mehr als sieben Milliarden Dollar.

© getty

„Dieser Dollarbetrag wird wahrscheinlich in den Medien berichtet werden, aber jede Dollarzahl stellt nur einen winzigen Bruchteil der Zeichen der Solidarität dar, die in diesem Jahr innerhalb der Gemeinschaften geteilt werden“, wird Scott in der italienischen Ausgabe der Vanity Fair zitiert.

Seit der Scheidung gehört sie zu den Reichsten

Seit ihrer Scheidung von Jeff Bezos im Jahr 2019 zählt Scott zu den wohlhabendsten Frauen der Welt. Damals erhielt sie einen erheblichen Anteil des durch Amazon erwirtschafteten Vermögens. Seither verfolgt sie eine klare philanthropische Linie: Sie spendet große Summen, oft ohne öffentliche Aufmerksamkeit, bevorzugt an kleinere Organisationen, die sich für soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Bildung und Armutsbekämpfung einsetzen.

© getty

Scott gilt als Gegenentwurf zu klassischen Großspendern. Statt langfristiger Programme oder aufwendiger Stiftungsstrukturen überweist sie Geld direkt und ohne Zweckbindung – in der Überzeugung, dass die Organisationen selbst am besten wissen, wo Hilfe gebraucht wird.