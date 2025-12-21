Alles zu oe24VIP
Wiederkehr
© APA/HELMUT FOHRINGER

Regierung

Sicherheitsgründe: Blickdichte Vorhänge um 11.000 Euro für Wiederkehr

21.12.25, 13:42
Das Büro von Bildungsminister Christoph Wiederkehr wurde sicherheitsmäßig nachgerüstet.

Und das war nicht ganz billig: Laut Anfragebeantwortung an die FPÖ wurden für das Büro des NEOS-Bildungsministers im 3. Quartal "Karniesen samt blickdichten Vorhängen angeschafft". Als Kosten gab Wiederkehr 10.618,20 Euro an.

Wiederkehr

Aus der Anfragebeantwortung von Bildungsminister Wiederkehr.

© oe24

Sitzgarnitur und 10 neue iPads

Dies war allerdings nicht alles: Um weitere 12.000 Euro orderte das Wiederkehr-Büro eine "Sitzgarnitur samt Tisch sowie 8 Besprechungssessel zu einem vorhandenen Besprechungstisch". Ebenfalls unter den Anschaffungen dabei: "10 Tablets (Apple iPad 11) samt Zubehör in Höhe von insgesamt 9.332,28 Euro."

