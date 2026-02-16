Wo Familienglück Wurzeln schlägt: Urlaubsmagie im Familiamus

Hoch über dem Eisacktal, in der sonnigen Bergwelt der Region Gitschberg Jochtal, liegt ein Ort, an dem Familienzeit zu kostbaren Erinnerungen wird: das Fünf-Sterne-Family Aktiv- & Wellnesshotel Familiamus.

Hoch über dem Eisacktal, eingebettet in die Bergwelt der Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal, eröffnete am 17. Dezember 2022 das Fünf-Sterne-Family Aktiv- & Wellnesshotel Familiamus. Entstanden ist ein Haus, das weit mehr als ein Hotel ist – es ist ein Versprechen auf gemeinsame Zeit, Entspannung und echtes Miteinander für Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde.

Nach 15 Jahren der Suche fand die Inhaberfamilie Nestl in Meransen den perfekten Ort für ihr Herzensprojekt. Dort, wo Wanderwege direkt am Hoteldach beginnen und sich die Bergwelt bis zum Horizont öffnet, entstand ein Familienbetrieb, der von persönlichem Engagement, pädagogischem Know-how und spürbarer Herzlichkeit getragen wird. „Familia sumus – wir sind Familie“ lautet die Philosophie, die hier in jedem Detail gelebt wird.

Das Familiamus bietet Raum für Geborgenheit und Abenteuer zugleich. Über 1.000 Quadratmeter Indoor-Spielbereiche, kreative Ateliers, Ninja-Parcours und großzügige Wasserwelten sorgen für Abwechslung bei jedem Wetter. Während Kinder im Magolix-Club betreut werden oder neue Freundschaften schließen, genießen Erwachsene Ruhe im Adults-Only-Spa oder im Rooftop-Whirlpool mit Blick auf die Bergwelt. Für Babys und Kleinkinder stehen umfassende Ausstattung und spezielle Angebote bereit, direkt vor der Tür warten Spielplatz, Streichelzoo und die hauseigene Farm.

Auch die Zimmer und Suiten setzen auf großzügigen Komfort: natürliche Materialien, warme Holzböden und große Balkone schaffen alpine Gemütlichkeit mit Fünf-Sterne-Anspruch. Familien finden hier viel Platz zum Rückzug, Schlafen wird zur Erholung auf höchstem Niveau.

Kulinarisch setzt das Familiamus auf regionale Qualität und ein All-Inclusive-Konzept ohne Kompromisse. Vom Frühstücksbuffet über die Lunch-Showküche bis zum fünfgängigen Abendmenü sind alle Genüsse inkludiert – ebenso wie zahlreiche Getränke. Vom Babybrei bis zum Gourmetgericht kommt jeder auf seinen Geschmack, einmal pro Woche übernehmen sogar die Kinder selbst das Kommando in der Küche.

Im Sommer locken Naturerlebnisse, Panoramawege und tierische Begegnungen direkt vor der Hoteltür. Der nahe Reitstall Equidolomites und zahlreiche Erlebnisangebote in der Region machen den Aufenthalt perfekt.

Das Familiamus ist ein Ort, an dem Zeit wertvoll wird – und Erinnerungen entstehen, die bleiben.