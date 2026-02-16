Action & Relaxen: Familienurlaub im Family Resort Rainer

oe24 verlost einen Kurzurlaub im Family Resort Rainer.

Ein Familienurlaub im Winter wird besonders durch gemeinsame Erlebnisse unvergesslich: Skifahren unter strahlender Sonne, Schneespiele, gemütliche Stunden am Kamin und Momente des Zusammenseins. Kinder machen ihre ersten Skischwünge, während Eltern und Großeltern die Dolomiten bei geführten Winterwanderungen, Langlauf oder auf bestens präparierten Pisten erkunden. Das alles bietet das Family Resort Rainer.

Wenn der Schnee schmilzt, verwandeln sich die Sextner Dolomiten in ein grünes Abenteuerparadies für die ganze Familie. Kinder klettern, füttern Alpakas, backen Brot in der historischen Rainer Mühle oder sausen die Riesenrutsche der Ritterburg hinunter. Eltern und Großeltern genießen Wanderungen, Mountainbike-Touren oder geführte Ausflüge in die Bergwelt. Für Ruhe und Erholung sorgt das Dolomiti Panorama Spa mit Saunen, Ruhezonen und einem Infinity-Pool mit spektakulärem Dolomitenblick. Abends kommt die Familie wieder zusammen und genießt regionale Küche – frisch, authentisch und mit allen Generationen geteilt.

© Family Resort Rainer

Vier individuell gestaltete Häuser bieten für jeden die passende Rückzugsmöglichkeit: das lebhafte Hotel Rainer, das designorientierte Paramount Alma, großzügige Suiten in der Königswarte Strata oder die ruhig gelegene Villa Rainer. So findet jede Generation ihren Lieblingsplatz – und doch führt alles immer wieder zusammen: zu gemeinsamen Momenten, die bleiben.

Das Haus ist Mitglied bei der Vereinigung der Familienhotels Südtirol.



Und das Beste: oe24 verlost einen Kurzurlaub. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Family Resort Rainer" an gewinnen@oe24.at schicken und schon bald eine Familienauszeit genießen.