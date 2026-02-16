Große Trauer im weißen Zoo: Legendäre Kamel-Dame Bianca ist tot

Der weiße Zoo muss abermals eine traurige Nachricht mit seinen Fans teilen. Die Grand Dame des Tiergartens an der niederösterreichisch-steirischen Grenze ist tot.

Die Winterpause im Weißen Zoo verläuft heuer sehr traurig. Nachdem man vor wenigen Wochen schon Abschied vom ersten weißen Tiger "Samir" nehmen musste, ist nun auch die "Hausherrin" der Zoo-Tiere im Alter von 30 Jahren verstorben.

Kameldame Bianca, die auch für jede Menge Begeisterung im legendären und beliebten Kamel-Theater sorgte, musste eingeschläfert werden. "Heute mussten wir schweren Herzens Abschied von unserer Kameldame Bianca nehmen. Mit stolzen 30 Jahren hat sie bei uns ein außergewöhnlich hohes Alter erreicht", beginnt das emotionale Posting auf der Instagram-Seite des Tierparks.

"Bianca war seit Beginn an Teil unserer Tierparkfamilie und wird uns mit ihrer ruhigen, starken Art immer in Erinnerung bleiben", heißt es darin weiter. Bis 27. März hält die Winterruhe in Kernhof noch an. Zumindest konnte in diesem Winter schon das Tiger-Paar Mikita und Navin zusammengeführt werden. Nach den schmerzlichen Abgängen besteht nun also auch wieder Hoffnung auf Nachwuchs.