Allein im vierten Quartal 2025 zahlte die Regierung 79.148 Euro als Belohnungen an ihre Kabinettsmitarbeiter aus. Die FPÖ ist empört.

Kabinettsmitarbeiter in Ministerien gehören bekanntlich nicht zu den Geringverdienern. Zusätzlich gibt es in manchen Ressorts auch noch finanzielle Belohnungen, wie eine Anfrage-Serie der FPÖ nun zeigt.

Abgefragt wurden die Belohnungen im vierten Quartal. Die Auszahlungszeitpunkte variieren allerdings von Ressort zu Ressort, häufig werden Belohnungen etwa im zweiten Quartal gewährt. Diese scheinen in der entsprechenden Anfrage-Serie nun nicht auf.

79.148 Euro für Belohnungen

Insgesamt zahlte die Regierung in den drei abgefragten Monaten 79.148 Euro als Belohnungen an ihre Kabinettsmitarbeiter. Davon entfallen 39.400 Euro auf das Verteidigungsministerium, 6.723 an das Justiz-Ressort, 14.280 an das Wirtschaftsministerium und 14.205 Euro an das Außenministerium.

Im Verteidigungsressort von Klaudia Tanner (ÖVP) verteilten sich die Belohnungen auf 34 Mitarbeiter des Kabinetts bzw. Generalsekretariats. Pro Kopf sind das im Schnitt 1.159 Euro. Die 6.723 Euro des Justizministerium von Anna Sporrer (SPÖ) ergingen an 10 Angestellte des Kabinetts. Das Wirtschaftsministerium von Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) erklärte, dass die Summe die "Belohnungen aus Anlass des Weihnachtsfestes" einschließe.

In den Zahlen sind auch Belohnungen in den Kabinetten der Staatssekretäre eingerechnet. Kleinere Beträge ergaben sich noch im Kulturressort von SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler (1100 Euro), im Verkehrsministerium (800 Euro) sowie im Gesundheitsministerium (200 Euro).

FPÖ: "Damit muss endlich Schluss sein"

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz - er brachte die Anfragen an die Ministerien ein - zeigt sich empört: „Während die Österreicher geschröpft werden, gönnen manche Minister ihren Mitarbeitern auch noch üppige Bonuszahlungen. Wofür genau eigentlich? Für die Rekordschulden im Land, für eine beispiellose Pleitewelle oder die Rekordarbeitslosigkeit?" Und: „Die größte und teuerste Regierung aller Zeiten ist ein Selbstbedienungsladen. Damit muss endlich Schluss sein!“